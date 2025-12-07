Madeira eleita Melhor Destino de Cruzeiros da Europa 2025

A Madeira foi distinguida, este sábado, como o Melhor Destino de Cruzeiros da Europa 2025. Um prémio entregue pelos World Cruise Awards que, nas palavras do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, "pertence a todos os madeirenses".

“Este reconhecimento não se dirige apenas ao setor dos cruzeiros, que, de facto, muito merece. É também uma justa homenagem a todos os madeirenses, cuja simpatia, competência e arte de bem receber tornam a Madeira um destino turístico de excelência”, afirmou o governante, que tutela a Administração dos Portos da Madeira (APRAM).

O galardão foi entregue na 5.ª Gala Anual dos World Cruise Awards, realizada no Bahrein, e marca a quarta vitória consecutiva da Região. Em 2022 e 2023, a Madeira já tinha sido eleita Melhor Destino de Cruzeiros da Europa e, em 2024, os Portos da Madeira receberam o prémio de Melhor Terminal de Cruzeiros do Mundo em Sustentabilidade.

Para a presidente da APRAM, Paula Cabaço, o reconhecimento internacional reforça o trabalho desenvolvido e a exigência para o futuro. “Sentimos um enorme orgulho em ver reconhecido internacionalmente o trabalho de toda a nossa equipa, dos colaboradores da APRAM, dos parceiros e de todos os agentes de turismo que, diariamente, dão o seu melhor para que cada visitante de cruzeiro tenha uma experiência inesquecível”, afirmou.

A responsável acrescentou que o prémio “reforça a responsabilidade de continuar a elevar os padrões de excelência”, sublinhando ainda que a distinção é uma homenagem aos madeirenses: “Os madeirenses são o nosso grande património.”

O sector dos cruzeiros registou, em 2024, o melhor ano de sempre na Região, com um impacto estimado de 61,4 milhões de euros na economia madeirense. Foram contabilizadas 316 escalas, que movimentaram 728.604 passageiros e 271.974 tripulantes.

Os dados — fornecidos pela APRAM — indicam ainda que, até Outubro de 2025, os portos do Funchal e do Porto Santo receberam 478.374 passageiros e 177.854 tripulantes, fruto de 213 escalas, um aumento face ao período homólogo de 2024.

Criados em 2021, os World Cruise Awards são considerados os “irmãos” dos World Travel Awards, instituídos em 1993 e apelidados de “Óscares do Turismo”. A Madeira já conquistou por onze vezes o prémio de Melhor Destino Insular da Europa.