O tormento de quem não pode dispensar os autocarros

À pinha e atrasados é o título da manchete desta edição do DIÁRIO de domingo, 7 de Dezembro de 2025. "Transportes públicos interurbanos têm sido alvo de muitas queixas", referimos. "Autoridades escondem os números e muitas viagens acabam por ser um desafio ao equilíbrio dos passageiros", mas a "Estatística revela que há menos autocarros em circulação". Leia tudo entre a página 4 e 6.

Mil casas para responder à crise é outro título de impacto nesta edição de domingo. "Com o programa iniciado em 2023, até ao final deste mês, estarão entregues 507 habitações, que beneficiam 1.171 pessoas, revela o secretário das Infraestruturas, Pedro Rodrigues", contamos. Leia tudo na dupla 8 e 9.

Marítimo soma 5.ª vitória consecutiva e segue na liderança da II Liga. "Verde-rubros mantêm o 2.º lugar da II Liga e alcançam um feito inédito há 26 anos, ao vencerem o Torreense por 2-0". Pode ler a crónica e tudo resumido nas páginas 16 e 17.

Uni-Soninho alerta para o descanso seguro dos bebés é o título de um projecto que vale a pena conhecer. "Enfermeiras madeirenses apostam na prevenção da morte súbita infantil". saiba mais nas páginas 24 e 25

Por fim, uma boa notícia: Madeira eleita Melhor Destino Insular pela 11.ª vez e de forma consecutiva. "Distinção ocorreu ontem no Bahrain, na 32.ª edição dos World Travel Awards", acrescentamos para siyuar. Leia tudo na última e 40.ª página.

