Alegadas irregularidades na eleição da Comissão Política do PSD da freguesia de São Vicente

O candidato pela Lista B à Comissão Política do PSD na freguesia de São Vicente denuncia alegadas irregularidades no acto eleitoral que hoje decorreu com vista à eleição daquele órgão da estrutura local do partido. Hugo Ferrão recorreu às redes sociais para denunciar o que considera serem "irregularidades graves".

No conjunto de situações que condena, o candidato, que concorre contra a lista liderada por António Gonçalves (Lista A), inclui não só as falhas que diz terem existido na exclusão da sua candidatura, mas também as "irregularidades objectivas" que atribui à lista adversária.

Nesse sentido, refuta que não tenha entregue a sua candidatura no local próprio e dentro do prazo (até às 18 horas do passado dia 2 de Dezembro), irregulatidade que diz ter sido apontada pelo Conselho de Jusrisdição do PSD Madeira. Diz, também, que a lista adversária continha algumas faltas, nomeadamente o facto de incluir um militante sem as quotas devidamente regularizadas. A par disso, em declarações ao DIÁRIO, denunciou a presidência da mesa eleitoral por um elemento da candidatura de António Gonçalves, aspecto que diz ser contra o regulamento, pelo que refere ter tentado impugnar o acto eleitoral, sem sucesso.

Hugo Ferrão lamenta não ter recebido um esclarecimento cabal do Conselho de Jurisdição a toda esta situação e garante que irá levar o assunto até às últimas consequências. "Apesar de o acto eleitoral ter decorrido hoje, ainda pode ser anulado", aponta, ao mesmo tempo que reforça que os órgãos do partido "têm de se pronunciar" sobre o sucedido. "Senti-me claramente desprezado", refere ao DIÁRIO, face ao que diz ser o "silêncio" da estrutura competente.

Já Rui Abreu garante ter respondido às missivas que lhe foram endereçadas, enquanto presidente do Conselho de Jurisdição do PSD Madeira, por Hugo Ferrão. E sustenta que "o Conselho de Jurisdição decide sobre factos que lhe são reportados, averiguando a legalidade e regularidade dos mesmos perante os estatutos do partido e perante o regulamento eleitoral", salientando que a lista em causa não foi entregue ao presidente da Comissão Política de Freguesia cessante, conforme comprovado por assinatura que consta do documento que chegou ao órgão a que preside.

Além da exlusão de uma das duas listas candidatas na freguesia de São Vicente, foram, igualmente, excluídas as suas listas apresentadas na freguesia da Ponta Delgada e uma das que foi apresentada na freguesia da Camacha.