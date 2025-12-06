Alerta para o vício do jogo a dinheiro

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 6 de Dezembro, dá conta que a tendência tem vindo a aumentar na Região, bem como os riscos digitais, de acordo com o mais recente estudo. Nos últimos cinco anos, foi registada a maior redução nacional no consumo de álcool, tabaco e drogas entre jovens.

Placa com novidades atrai milhares

Revelamos também que o Mercadinho de Natal na Placa Central da Avenida Arriaga consolida-se como ponto obrigatório da Festa.

Procuradora castigada com 200 dias de suspensão

Fique a saber que uma magistrada foi acusada de difamação e que há 21 arguidos condenados por tráfico de droga.

Funchal como laboratório da primeira globalização

Forte de São Filipe devolve ao Funchal estruturas e espólio que reconstroem cinco séculos de ocupação. Arqueólogo Daniel Sousa revela, em entrevista ao DIÁRIO, que apenas 10% do espólio exumado está exposto.

Destaque ainda para: Consumo de energia atinge máximo de 15 anos.

