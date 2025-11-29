25 criadores participaram na IV Mostra Canina do Podengo no Porto Santo
Ver Galeria
A IV Mostra Canina do Podengo do Porto Santo está a decorrer junto ao Padrão dos Descobrimentos e na Alameda Infante D Henrique. Esta edição teve a participação de 25 criadores porto-santenses e também, desta vez, madeirenses.
Esta é uma iniciativa organizada pela Casa do Povo do Porto Santo, com a colaboração do Governo Regional e da Câmara Municipal do Porto Santo, que levou muitas pessoas a presenciar o evento.