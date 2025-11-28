Air France cancela 35 voos em França devido a problemas no 'software' nos A320

A companhia aérea francesa Air France cancelou hoje 35 voos devido aos problemas de 'software' detetados pela Airbus nos aviões A320, causados pela exposição à radiação solar.

A companhia aérea, uma das maiores da Europa, informou que cerca de dez destes voos foram suspensos nos aeroportos parisienses depois de a fabricante de aviões ter alertado para falhas que poderiam afetar a sua família do A320, a sua aeronave mais vendida.

Os cancelamentos de voos vão continuar no sábado, de acordo com a Air France, que acrescenta que todos os passageiros afetados serão notificados com antecedência.

A TAP reagiu hoje garantindo que está a "acompanhar a situação, como sempre tendo como prioridade máxima a segurança dos passageiros e tripulações".

A Airbus anunciou hoje a recolha de aproximadamente 6.000 aviões A320 para a substituição urgente do 'software' de controlo de voo.

Em comunicado, a fabricante aeronáutica informou que solicitou a todas as companhias aéreas clientes que utilizam este 'software' que "suspendam imediatamente os seus voos" após a análise do incidente técnico.

A empresa reconheceu que "estas recomendações causarão interrupções operacionais para os passageiros e clientes".

"Pedimos desculpa pelo incómodo causado e trabalharemos em estreita colaboração com os operadores, mantendo a segurança como a nossa prioridade absoluta e primordial", acrescentou.

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) indicou em comunicado que foi informada da situação pela Airbus.

"Estas medidas podem causar interrupções de curto prazo nos horários dos voos e, consequentemente, transtornos para os passageiros. No entanto, como sempre acontece na aviação, a segurança é primordial", referiu a EASA.

O incidente ocorreu em 30 de outubro, num voo da JetBlue entre Cancún, no México, e Newark, perto de Nova Iorque, quando uma aeronave teve de realizar uma aterragem de emergência em Tampa, na Florida.

A análise do incidente "revelou que a intensa radiação solar pode corromper dados essenciais para o funcionamento dos controlos de voo", informou a empresa europeia.

Para a maioria das aeronaves, a atualização do 'software' da versão anterior demorará "algumas horas".

Mas, para cerca de mil aeronaves, implicará a troca do 'hardware' do computador, "o que levará semanas", revelou à agência France-Presse (AFP) fonte ligada ao processo.

A Iberia, parte do grupo IAG, confirmou hoje que está a trabalhar para realizar as "alterações necessárias" nas suas aeronaves A320 em segurança e garantiu que as operações de sábado não serão afetadas por esta situação, noticiou a agência Efe.

A JetBlue, contactada pela AFP para comentar o incidente, não respondeu, enquanto a companhia aérea rival American Airlines indicou que já tinha iniciado a atualização do seu 'software' de navegação depois de ter recebido hoje a notificação.

Também a rival norte-americana United Airlines afirmou que não foi afetada pelo defeito, sem adiantar mais pormenores, embora opere várias aeronaves A320.

Já companhia aérea colombiana Avianca estimou que 70% da sua frota seja afetada e prevê "interrupções significativas nos próximos dez dias", tendo explicado em comunicado que a venda de bilhetes está suspensa até 08 de dezembro.

O Airbus A320, que entrou ao serviço em 1988, é a aeronave mais vendida no mundo. Em setembro, a Airbus destronou o Boeing 737, da fabricante norte-americana Boeing, cuja primeira unidade foi entregue em 1968.

No final de setembro, a Airbus tinha entregado 12.257 aviões A320 (incluindo versões de classe executiva), em comparação com 12.254 Boeing 737.