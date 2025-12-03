As campeãs dos sectores nas '500 Maiores e Melhores' 2025

A cerimónia das 500 Maiores e Melhores Empresas – 2025 revelou as líderes absolutas de cada sector, distinguindo o desempenho do tecido empresarial regional em cinco áreas fundamentais: Dimensão, Contribuição para a Economia, Rentabilidade, Dinamismo e Equilíbrio Financeiro. O prémio máximo de ‘Melhor do Sector’ foi atribuído a cinco empresas que evidenciaram excelência global: LIDO SOL II – Distribuição de Produtos Alimentares, S.A. (Comércio), AFAVIAS – Engenharia e Construções, S.A. (Construção), M. & J. Pestana – Sociedade de Turismo da Madeira, S.A. (Hotelaria), Justino’s, Madeira Wines, S.A. (Indústria) e GSMarítima, Lda. (Serviços). Também a Promo Classe, Lda. se destacou ao receber esta distinção conjuntamente com o prémio de Rookie.

No sector do Comércio, a LIDO SOL II dominou as categorias de Dimensão e Contribuição para a Economia, enquanto a Tecno Lavir International Trading, Lda. liderou em Rentabilidade, a Fundoacar – Comércio de Automóveis, Lda. venceu em Dinamismo e a José Rodrigues & Rodrigues, Lda. garantiu o primeiro lugar no Equilíbrio Financeiro. Na Construção, a AFAVIAS voltou a impor-se ao liderar Dimensão e Contribuição para a Economia, sendo que a Valmarem, Lda. venceu em Rentabilidade, a Geração de Heróis – Construções, Lda. em Dinamismo e a CTM – Construções Técnicas, S.A. assegurou o topo do Equilíbrio Financeiro.

"O sucesso dá trabalho" Director do DIÁRIO destaca resiliência, crescimento e inteligência empresarial

Na Hotelaria, a M. & J. Pestana foi a melhor na categoria de Dimensão, ao passo que a DP Lisboa – Investimentos Hoteleiros, S.A. liderou na Contribuição para a Economia, a Manuel & Isidro, Lda. venceu em Rentabilidade, a Luguis – Comércio e Serviços de Restauração, Lda. em Dinamismo e a Hipólito Franco & António Nóbrega, S.A. destacou-se no Equilíbrio Financeiro. Já na Indústria, a Empresa de Cervejas da Madeira, Lda. ocupou o primeiro lugar em Dimensão, a Cruzsol, Lda. venceu na Contribuição para a Economia, a Jean Carlos Rodrigues Macedo, Lda. liderou em Rentabilidade, a NeptunePirate, Lda. em Dinamismo e a Justino’s fechou o sector na dianteira do Equilíbrio Financeiro.

No sector dos Serviços, a GSLines – Transportes Marítimos, Lda. obteve o primeiro lugar em Dimensão, a CAM – Companhia de Autocarros da Madeira, S.A. assumiu a liderança na Contribuição para a Economia, a GSMarítima, Lda. distinguiu-se com uma dupla vitória ao liderar em Rentabilidade e Equilíbrio Financeiro e a SerlimaServices, S.A. foi a mais dinâmica.

Foram ainda atribuídas distinções globais: o prémio “Maior e Melhor” destacou a M. & J. Pestana – Sociedade de Turismo da Madeira, S.A., enquanto a AFA, SGPS, S.A. foi reconhecida na categoria “Consolidado”. Estas distinções reforçam a vitalidade e o dinamismo das empresas madeirenses, cuja excelência continua a impulsionar a economia regional.