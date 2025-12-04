Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

SESARAM sem internos em duas especialidades. Medicina de Urgência e Anatomia Patológica não conseguem atrair jovens médicos para a Madeira em 2026. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 11.

Mas há mais para ver na edição desta quinta-feira. Portugal precisa de mais Madeira. Na cerimónia das '500 Maiores', que distinguiu as empresas vencedoras dos diversos sectores de actividade, Castro Almeida, ministro da Economia e Coesão Territorial, destacou o dinamismo económico da Região.

Vento culpado por 92% dos constrangimentos no aeroporto. Oito em cada dez voos divergiram devido a apenas 3 nós acima do limite imposto. Eduardo Jesus critica “teses obsoletas” que continuam a condicionar a operacionalidade.

Fique também a saber que Madeirenses em Oslo na entrega do Nobel a Corina Machado

E, por fim, 'Supremo' agrava pena de pedófilo. Ministério Público recorre da decisão do Tribunal Criminal do Funchal e obtém condenação de 12 anos para o agressor sexual * Advogado queixa-se de ter sido agredido por colega.

