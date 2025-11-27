Espanha mostra-se "preocupada" e pede regresso à normalidade

O governo espanhol mostrou-se hoje "preocupado" com o golpe de Estado na Guiné-Bissau e apelou ao "regresso da normalidade institucional" a este país lusófono africano onde, segundo a embaixada, estão atualmente 400 espanhóis.

"A Espanha manifesta a sua preocupação com os acontecimentos que estão a ocorrer na Guiné-Bissau e apela à calma, ao diálogo e ao respeito pelas normas democráticas e constitucionais do país", lê-se numa nota do Ministério dos Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação espanhol.

No curto comunicado, o governo diz que "reitera o seu firme compromisso com a democracia na Guiné-Bissau e espera um rápido restabelecimento da normalidade institucional, que permita a retoma do processo eleitoral após as eleições do último domingo, 23 de novembro".

O governo da Espanha diz ainda que está a acompanhar a situação dos espanhóis presentes no país através da Embaixada da Espanha em Bissau, que está "a tomar as medidas adequadas em função da evolução dos acontecimentos".

De acordo com a agência espanhola de notícias, a Efe, estão atualmente neste país lusófono africano cerca de 400 espanhóis.

O general Horta Inta-A foi empossado hoje Presidente de transição da Guiné-Bissau, um dia depois de os militares terem tomado o poder no país, antecipando-se à divulgação dos resultados das eleições gerais de 23 de novembro.

Os militares anunciaram a destituição do Presidente Umaro Sissoco Embaló, suspenderam o processo eleitoral, os órgãos de comunicação social e impuseram um recolher obrigatório.

As eleições, que decorreram sem registo de incidentes, realizaram-se sem a presença do principal partido da oposição, o Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e do seu candidato, Domingos Simões Pereira, excluídos da disputa e que declararam apoio ao candidato opositor Fernando Dias da Costa.

Simões Pereira foi detido e a tomada de poder pelos militares está a ser denunciada pela oposição como uma manobra para impedir a divulgação dos resultados eleitorais.