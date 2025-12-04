Chumbada proposta do JPP para apoiar pequenas cirurgias no Funchal

Foi chumbada, pela maioria PSD/CDS, a proposta do JPP que pretendia criar o “Programa Municipal de Apoio a Pequenas Cirurgias e Cirurgias de Ambulatório, algo que o partido da oposição queria ver inscrito no Orçamento de 2026, com uma dotação de um milhão de euros.

Segundo explica nota à imprensa, no decorrer da reunião de Câmara, a proposta do JPP pretendia apoiar munícipes que aguardam, durante anos, uma resposta do Serviço de Saúde da Região (SESARAM), “num momento em que é público que o sistema regional enfrenta atrasos graves e dificuldades reconhecidas para reduzir as listas de espera e o custo de vida espreme os orçamentos das famílias”.

“Esta recusa demonstra uma profunda insensibilidade social e desvalorização da saúde dos funchalenses, ignorando o sofrimento real de quem vive com dor e limitações por falta de resposta pública”, lamentam os vereadores do JPP, Fátima Aveiro e António Trindade.

Os autarcas consideram “incoerente alegar que a saúde não compete à Câmara quando o município já apoia, e bem, na acção social, nos medicamentos, no transporte de doentes, no desporto e noutras áreas significativas da vida das pessoas”.

“Os factos públicos mostram que a realidade é outra, só há unanimidade para as próprias propostas do PSD/CDS e nunca acolhem contributos da oposição”, referem Fátima Aveiro e António Trindade.

Aliás, acrescentam que o comportamento registado na discussão e votação da iniciativa do JPP “evidencia uma contradição clara entre o que anunciam e o que praticam, a maioria recusa soluções válidas apenas por não serem suas, prejudicando diretamente os funchalenses, e tudo isto acontece num momento em que a Câmara do Funchal apresenta resultados financeiros positivos e deveria investir parte dessa receita numa proposta de enorme justiça social”.

Fátima Aveiro e António Trindade afirmam que o JPP “mantém o compromisso com as propostas sufragadas pelos funchalenses e continuará a colocar as pessoas no centro da ação política, independentemente da postura da maioria”.