Almoço de Natal com vista mar no Restaurante Atlantis
No Caniço-de-Baixo, deixe-se envolver por um cenário único e celebre o Natal com uma experiência gastronómica inesquecível.
Para este dia especial, o chef preparou uma deliciosa sugestão: lombinho de borrego a baixa temperatura, com batata-doce, bimis e molho de vinho tinto, e para finalizar um irresistível cremoso de chocolate com amêndoa e frutos da nossa ilha.
Desfrute desta sugestão especial de Natal por apenas 33€ por pessoa. Se preferir, também está disponível o menu à la carte.
O restaurante está aberto todos os dias do ano, incluindo Natal e Ano Novo. Reserve já e viva o sabor da época festiva com uma vista deslumbrante sobre o mar.
Restaurante
Atlantis
Complexo Balnear Lido Galomar, piso -3
Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo
Para mais informações, contacte: (+351) 291 930 930