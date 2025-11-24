Mercado dos Lavradores celebrou o 85º aniversário

O Mercado dos Lavradores comemorou, esta segunda-feira, 85 anos desde a sua inauguração em 1940. A celebração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Jorge Carvalho, que destacou a importância do mercado como espaço central na cidade e ponto de referência para residentes e turistas.

De acordo com a nota enviada, o autarca elogiou o trabalho dos funcionários municipais e reafirmou o compromisso do executivo em assegurar condições adequadas para trabalhadores, comerciantes e visitantes do mercado.

O Mercado dos Lavradores funciona diariamente, excepto aos domingos e feriados, "combinando tradição, autenticidade e dinamismo económico."

O espaço continua a actrair grande público, tendo registado mais de 315 mil visitantes em Outubro, com as sextas e sábados, dias de Terrado, a serem os mais movimentados.

Lê-se, ainda que, "os mercados municipais, incluindo o da Penteada, desempenham papel relevante na economia local, sendo reconhecidos pela qualidade e confiança que transmitem."

Além das bancas, o Mercado dos Lavradores promove diversas actividades para aumentar a actratividade e incentivar visitas, consolidando a sua centralidade na vida cultural e económica do Funchal.