Domingos Castro é o dorsal n.º1 e Miguel Albuquerque dá o tiro de partida

Domingos Castro, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, é este ano o dorsal nº 1 da 66.ª Volta à Cidade do Funchal, a São Silvestre madeirense, que conta com novo percurso de 5,85 km na prova rainha - para Sub-18 a veteranos. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, dará o tiro de partida às 18h30, depois de ter participado na edição de 2024, enquanto José Frias, ex-atleta madeirense e antigo vencedor da prova, é o padrinho deste ano.

“Foi um dos melhores atletas portugueses de sempre”, afirmou Egídio Olim, presidente da Associação de Atletismo da Madeira, ao apresentar Domingos Castro aos jovens atletas Sub-16, antes da prova que encerrou a competição dos escalões mais jovens.

A partida e chegada acontecem na Avenida Sá Carneiro, junto à discoteca Vespas, e o percurso inclui ruas emblemáticas do Funchal, passando pelo teleférico, Largo do Colégio, Avenida Zarco, Rotunda do Infante, Praça da Autonomia e Rua do Anadia, regressando à Avenida Sá Carneiro.

A entrega de prémios da prova principal está marcada para as 19h30. Os atletas ausentes na cerimónia perdem o direito aos prémios.