Criança de cinco anos sofre queimadura no Funchal
Uma menina de cinco anos sofreu uma queimadura na mão na tarde desta terça-feira, 23 de Dezembro, na freguesia do Monte, na cidade do Funchal.
Para o local foram mobilizados dois operacionais da corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para prestar os primeiros socorros e transportar a vítima para as urgências do Hospital Central do Funchal.
Segundo foi possível apurar a criança terá perdido os sentidos após o incidente, mas aquando da chegada dos meios de socorro estava consciente e orientada.
