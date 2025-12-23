Criança de cinco anos sofre queimadura no Funchal

Uma menina de cinco anos sofreu uma queimadura na mão na tarde desta terça-feira, 23 de Dezembro, na freguesia do Monte, na cidade do Funchal.

Para o local foram mobilizados dois operacionais da corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para prestar os primeiros socorros e transportar a vítima para as urgências do Hospital Central do Funchal.

Segundo foi possível apurar a criança terá perdido os sentidos após o incidente, mas aquando da chegada dos meios de socorro estava consciente e orientada.