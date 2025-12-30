Gala do prémio The Best vai ser realizada no Dubai em 2026

A cerimónia de entrega do prémio The Best, que distingue os melhores futebolistas masculino e feminino do ano, vai ser realizada no Dubai em 2026, anunciou ontem o presidente da FIFA, Gianni Infantino.

"Posso anunciar que fechámos uma nova colaboração para homenagear os melhores jogadores, treinadores e equipas no Dubai. Temos desfrutado do futebol e agora vamos apreciá-lo ainda mais pela união que proporciona ao mundo inteiro", afirmou o dirigente ítalo-suíço, ao discursar na cimeira World Sports.

Gianni Infantino falava na maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, onde assistiu no domingo à gala dos Globe Soccer Awards, que distinguiu a seleção portuguesa como a melhor de 2025 e atribuiu a Vitinha o prémio de melhor médio, entre outros galardões ao avançado Cristiano Ronaldo, ao treinador Jorge Jesus e ao empresário Jorge Mendes.

Cristiano Ronaldo tem a "certeza" que vai atingir a marca dos mil golos Cristiano Ronaldo está a apenas 44 golos de alcançar o mítico número de mil golos na carreira em jogos oficiais enquanto sénior.

A 10.ª e última edição do The Best aconteceu em 16 de dezembro, em Doha, no Qatar, tendo premiado o avançado Ousmane Dembélé, do campeão europeu e tetracampeão francês Paris Saint-Germain, como o melhor jogador do ano, em sucessão do brasileiro Vinicius Júnior, dos espanhóis do Real Madrid.

Dembélé tornou-se o sexto a arrebatar o galardão, atribuído em exclusivo pela FIFA desde 2016, e entrou para um palmarés liderado pelo argentino Lionel Messi, com três êxitos, seguido de Cristiano Ronaldo, com dois.

No setor feminino, a média Aitana Bonmatí, do hexacampeão espanhol FC Barcelona, isolou-se como recordista, ao vencer pela terceira vez seguida.

O vencedor de cada categoria é definido pelos adeptos registados através do sítio oficial da FIFA, pelos técnicos e capitães das seleções masculinas e femininas das 211 federações-membro da entidade, e por jornalistas, todos com peso similar nas votações.