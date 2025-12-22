Ordem dos Engenheiros Região Madeira entregou Prémios de Mérito 2025/2026

Realizou-se hoje na sede regional da Ordem dos Engenheiros, a 6.ª edição da cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito da Ordem dos Engenheiros Região Madeira, relativos ao ano lectivo 2025/2026.

Os prémios de mérito distinguem os três alunos das escolas da Região Autónoma da Madeira que obtiveram as melhores notas de candidatura em cursos de Engenharia, valorizando a excelência académica e o talento dos futuros engenheiros. A iniciativa resulta de uma parceria entre a Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE) e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através do Gabinete de acesso ao Ensino Superior, responsável pela recepção das candidaturas e pela ordenação final dos candidatos.

Os premiados desta edição foram:

1.º lugar: Tiago Manuel da Silva Cardoso, que ingressou no curso de Engenharia Física Tecnológica no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, com 194,0 valores – prémio de 1.000 euros;

2.º lugar: Gonçalo da Silva Faria, que ingressou no curso de Engenharia Mecânica na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com 192,5 valores – prémio de 750 euros;

3.º lugar: Pedro Afonso Freitas Drumond, que ingressou no curso de Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, com 192,3 valores – prémio de 500 euros;

A cerimónia contou com a presença da presidente do Conselho Directivo da RMOE, eng.ª Beatriz Jardim, da secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes e do director do Gabinete do Ensino Superior, Ricardo Gonçalves.

No decorrer da cerimónia, Beatriz Jardim frisou a necessidade de "Captação de Jovens – O futuro da Engenharia” que é uma das medidas do programa de trabalho para o triénio 2025/2028 e que visa atrair os jovens para esta profissão, através de medidas que vão desde a realização de ações de divulgação nas escolas, até à atribuição de prémios de mérito, como é o caso do prémio em apreço, mas que a captação de jovens para a engenharia não é um fim em si, é necessário assegurar a retenção desses jovens engenheiros em Portugal e na Região.