Índia vai doar 1.200 próteses para centro e Norte de Moçambique em 2026

O Governo da Índia vai doar 1.200 próteses de membros inferiores para os hospitais das províncias de Nampula, norte, e Tete, centro de Moçambique, anunciou o alto comissário daquele país.

"Organizámos a campanha de doação de 600 próteses para Nampula. Também no próximo ano vamos fazer a campanha para mais 600 pessoas em Tete", disse o alto comissário da Índia em Moçambique, Robert Shetkintong, em Maputo, no fim de encontro com a presidente do parlamento moçambicano, Margarida Talapa, citado hoje pela comunicação social.

Em junho a Índia ofereceu mais de 1.200 próteses, todas já colocadas "com sucesso", em 40 dias, para tratar cidadãos com deficiência, no âmbito de um programa de reabilitação.

"Todo o deficiente do nosso país, todo, se for possível tratar, será tratado nesta governação", garantiu o ministro da Saúde moçambicano, Ussene Isse, durante o encerramento da campanha de doação de próteses, no Hospital Central de Maputo (HCM), no âmbito da parceria com a Índia.

A colocação das 1.230 próteses de membros inferiores teve o apoio de uma organização indiana e do Governo daquele país, que já transmitiu a garantia de dar continuidade no apoio técnico e logístico ao projeto em Moçambique.

"O Alto Comissariado da Índia já me garantiu: do Rovuma a Maputo, do Zumbo ao Índico, vamos tratar e vamos ajudar", assegurou Isse.

Segundo o governante, o objetivo é expandir o programa a "todo o país", destacando o impacto social desta primeira fase.

"Transformámos a vida de 1.230 moçambicanos, que estavam numa situação de vulnerabilidade", disse.