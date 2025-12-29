Olhar para 2026 com esperança, responsabilidade e determinação

Prestes a acabar mais um ano de enorme exigência e de grandes lutas para o nosso Partido, é naturalmente com esperança, responsabilidade e determinação que olhamos para 2026, conscientes de que, em 2025, soubemos estar, mais uma vez, à altura dos desafios, assim como soubemos estar juntos nesta caminhada, nem sempre fácil, em nome da nossa Terra e de todos os Madeirenses.

Um olhar de esperança naturalmente acompanhado pelo sentimento de gratidão que nos une, tanto relativamente aos que fizeram parte de todo este trabalho - destacando-se, aqui, o empenho e a força inabalável dos nossos militantes, que fazem toda a diferença e que são, sem dúvida, a alma deste nosso grande PSD/M - como aos que renovaram e mantêm firme a sua confiança no nosso projeto político, há quase cinquenta anos - confiança à qual nos cabe corresponder, diariamente, de modo a que continuemos a cumprir as metas a que nos propomos.

É um facto que 2025 foi um ano de particular importância para todos nós, que defendemos e colocamos, sempre e em primeiro lugar, como prioridade, a defesa do interesse superior da nossa Região.

Um ano em que cumprimos todos os nossos objetivos políticos, vencendo mais três eleições cruciais para o presente e para o futuro da Madeira, assim como para o nosso Partido e garantindo, através dessas vitórias e, em particular, da primeira alcançada em março deste ano, nas Regionais, a estabilidade política e a base necessária para continuarmos a trabalhar pelo desenvolvimento, pelo progresso, pela justiça social e pela maior qualidade de vida para todos.

Um ano em que a Madeira, liderada por nós, PSD/Madeira, foi a região do País que mais cresceu economicamente, tal como nos últimos trinta anos, somando recordes a vários níveis e, nomeadamente no turismo, numa trajetória de desenvolvimento e de prosperidade notáveis que resultam, sempre e de forma direta, a favor das famílias, dos trabalhadores e das empresas.

Aliás, neste ano que agora finda, abriu-se espaço para que, em 2026 - e fruto do Orçamento Regional aprovado na Assembleia Legislativa Regional este mês - a Região não só mantenha e reforce este caminho de progresso e prosperidade como, ao mesmo tempo, continue a afirmar-se e a ser exemplo no que diz respeito ao equilíbrio das suas contas públicas, investindo fortemente na redução fiscal e nas políticas de devolução de rendimento às famílias e empresas, sem esquecer a aposta decisiva na construção de mais Habitação em todos os concelhos e o investimento prioritário em setores fundamentais como a Saúde, o Apoio Social e a Educação.

Assim como também reiteramos, neste ano, a nossa posição quanto à urgente revisão da Lei das Finanças Regionais, preparando terreno para que 2026 - ano em que se celebram os 50 anos da Autonomia - fique marcado pela apresentação do quadro de mudança constitucional que defendemos, no sentido de continuarmos a alargar e a reforçar os poderes e a capacidade do povo Madeirense em decidir aquilo que é melhor para o seu futuro. Isto, claro, sem esquecer que é já no próximo mês de janeiro que vamos a Eleições para a Presidência da República, sendo legítimo ambicionar que a escolha recaía no candidato que melhor conheça, entenda e respeite as Autonomias.

Efetivamente, fizemos, neste ano que chega ao fim, mais um percurso vitorioso e vamos continuar a trabalhar, em conjunto, em prol do nosso bem comum, para que cada vitória somada pelo nosso Partido seja, sempre e em primeiro lugar, mais uma vitória da Madeira e de todos os Madeirenses.

Não tenhamos dúvidas de que depende apenas de nós continuarmos a ser este grande Partido que tanto nos orgulha, precisamente por estar e realizar-se, a cada dia, ao serviço da nossa Madeira.

Um bom e feliz ano para todos!