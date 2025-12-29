Cristiano Ronaldo tem a "certeza" que vai atingir a marca dos mil golos

Cristiano Ronaldo está a apenas 44 golos de alcançar o mítico número de mil golos na carreira em jogos oficiais enquanto sénior.

Ora, o craque madeirense, apesar dos 40 anos, não tem dúvidas que essa marca será alcançada. Aliás, atingir esse número é um dos objectivos da carreira.

“Continuo muito motivado para continuar, não interessa onde jogo, gosto sempre de jogar, marcar, ganhar troféus. Quero continuar, sabem qual é o meu objectivo. Quero ganhar mais troféus e atingir o número que todos sabem, e vou atingi-lo de certeza. Se não tiver lesões…” Declarações de CR7 durante a 16.ª edição da Globe Soccer Awards.