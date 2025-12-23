Já sabe onde vai ser o almoço de Natal da sua família?

O Restaurante Atlantis irá abrir portas no dia de Natal, 25 de Dezembro, convidando-o a celebrar a data à mesa, com um almoço especialmente pensado para a ocasião.

A sugestão passa por um lombinho de borrego confecionado a baixa temperatura, acompanhado de batata-doce, bimis e molho de vinho tinto. Para terminar, um cremoso de chocolate com amêndoa e frutos da nossa ilha. O menu tem o valor de 33 euros por pessoa, estando igualmente disponível a opção à la carte.

Recorde-se que o restaurante está aberto todos os dias do ano, incluindo Natal e Ano Novo. As reservas já se encontram abertas para quem quiser viver o sabor da época festiva com uma vista deslumbrante sobre o mar.

Restaurante Atlantis

Complexo Balnear Lido Galomar, piso -3

Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo

Informações: (+351) 291 930 930