Banco de Portugal melhora previsão do défice orçamental para 0,4% em 2026

O Banco de Portugal (BdP) melhorou as estimativas para as contas públicas, prevendo agora um saldo nulo este ano e um défice orçamental de 0,4% em 2026, segundo o Boletim Económico de dezembro divulgado hoje.

Estes números comparam com as últimas previsões orçamentais, divulgadas em junho, quando o banco central projetava um défice de 0,1% este ano e de 1,3% em 2026.

No Boletim Económico de dezembro, o BdP antecipa que o "saldo orçamental deverá estar equilibrado em 2025, prevendo-se défices nos anos seguintes: 0,4% do PIB em 2026, 0,9% em 2027 e 1% em 2028".

"As melhorias das previsões face a junho refletem, entre outros fatores, novas medidas de política, a alteração das hipóteses relativas aos empréstimos do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência] e o impacto da revisão do cenário macroeconómico na receita fiscal", explica o banco central, liderado por Álvaro Santos Pereira.

Ressalva-se, ainda assim, que estas projeções incluem apenas as medidas já aprovadas pelo parlamento ou definidas pelo Governo com detalhe suficiente e elevada probabilidade de aprovação.

O Governo prevê, no Orçamento do Estado para 2026, um excedente orçamental de 0,3% este ano e de 0,1% no próximo.

Já no que diz respeito à dívida pública, o BdP acredita que "manterá uma trajetória descendente", diminuindo de 93,6% do PIB em 2024, para 88,2% do PIB em 2025 e para 79,5% do PIB em 2028.