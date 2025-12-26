Muitas nuvens e aguaceiros nas previsões do tempo para a 1.ª oitava na Madeira

Esta 1.ª oitava, na Madeira, deverá ficar marcada por alguma instabilidade no tempo. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados céu geralmente muito nublado e aguaceiros, mais frequentes e intensos na vertente Norte e nas terras altas da ilha da Madeira, e que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

O IPMA aponta para vento moderado (15 a 30 km/h) de Norte/Noroeste, rodando para Oeste/Noroeste e intensificando para moderado a forte (30 a 45 km/h)

a partir da tarde, com rajadas até 70 km/h nos extremos Leste e

Oeste da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo, e até 90 km/h

nas terras altas.

As temperaturas mínimas rondarão os 14ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Por outro lado, são esperadas máximas de 20ºC e 19ºC, respectivamente.

No Funchal, conte com céu com períodos de muita nebulosidade. Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos. O vento deverá ser fraco (inferior a 15 km/h), tornando-se fraco a moderado (15 a 25 km/h) de Oeste a partir da tarde.

Quanto ao mar, na costa Norte, conte com ondas de Norte/Noroeste com 2 a 2,5 metros, aumentando para 2,5 a 3 metros a partir do final da tarde. Na costa Sul, são esperadas ondas inferiores a 1 metro, sendo ondas de Oeste/Sudoeste com 1 a 1,5 metros na parte Oeste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.