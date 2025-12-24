Emitidas ordens de evacuação em Los Angeles por previsão de grandes inundações no Natal

As autoridades de Los Angeles emitiram terça-feira ordens de evacuação, devido à previsão de chuvas torrenciais na Califórnia, que aumentam os receios de inundações perigosas na véspera de Natal.

O fenómeno de chuva, conhecido como "rio atmosférico", que transporta vapor de água armazenado nos trópicos, deverá atingir o sul da Califórnia a partir de hoje e até ao fim de semana, noticiou a agência France-Presse (AFP).

"Esta é uma tempestade de Natal muito perigosa", alertou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês), acrescentando que o fenómeno pode trazer até 25 centímetros de chuva em algumas zonas.

"A chuva mais intensa é esperada na quarta-feira na bacia de Los Angeles. São possíveis inundações repentinas e urbanas, bem como deslizamentos de terra e quedas de rochas nas montanhas", pode ler-se no site do NWS.

Perante estes riscos, o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna, anunciou que mais de 100 casas foram colocadas sob ordens de evacuação e que grandes áreas da cidade californiana estão sob alertas de evacuação.

Os residentes afetados por estes alertas devem começar a preparar-se para uma retirada rápida, alertou.

Os bairros nobres de Pacific Palisades e Malibu, devastados por incêndios florestais de grande intensidade há quase um ano, estão em alerta máximo, uma vez que a previsão de chuvas fortes aumenta a preocupação com os deslizamentos de terras.

São também esperadas fortes rajadas de vento, o que aumenta a preocupação com possíveis cortes de energia e encerramento de estradas caso as árvores caiam na estrada.

Neste contexto, as autoridades meteorológicas pediram às pessoas que vão viajar durante o feriado que tomem "extrema cautela".