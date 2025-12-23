Aguaceiros e vento forte a partir da tarde nas previsões para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para a Madeira, nesta terça-feira, dia 23 de Dezembro, apontam para períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado na costa Sul. A partir da tarde está, contudo, prevista ocorrência de aguaceiros na vertente Norte e nas terras altas da ilha.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira, a partir da tarde. Na zona do Funchal o vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Relativamente às temperaturas, os termómetros deverão variar entre os 15 e os 21ºC no Funchal e 15 a 20ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, a costa Norte da ilha da Madeira são esperadas ondas de Noroeste com 3 a 4 metros, diminuindo para 2,5 metros a partir da tarde. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 metro, sendo 1 a 2 metros na parte Oeste da ilha.

Capitania volta a estender aviso para agitação marítima forte A Capitania do Porto do Funchal prolongou, novamente, o aviso de agitação marítima forte para a Madeira, até às 18h00 de amanhã, 23 de Dezembro, reiterando os cuidados a ter por parte da comunidade marítima e da população em geral.

A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.