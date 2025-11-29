Rafael Kyrychenko vence 2.º prémio do Concurso Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga
O pianista Rafael Kyrychenko foi vencedor do segundo prémio do Concurso Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga, com a interpretação na terceira ronda (final) do “Concerto N.º 5” de Beethoven para Piano e Orquestra, refere a Orquestra Clássica da Madeira, numa comunicação onde parabeniza o pianista pelo prémio internacional.
O Prémio Internacional de Piano Frechilla-Zuloaga é organizado e patrocinado pela “Excelentíssima Diputación Provincial de Valladolid”, e conta com a colaboração da Orquestra Sinfónica de Castilla y León. O objetivo deste prémio, conforme explica, é de estimular a interpretação musical do piano entre os jovens. Este prémio leva o nome do famoso duo de pianistas de Valladolid «Frechilla e Zuloaga».
O júri desta 15.ª edição foi composto por famosos pianistas com carreiras internacionais entre eles o pianista português Pedro Burmester, a pianista chinesa Zee Zee, finalista do Concurso Rainha Elisabeth, o pianista espanhol Eduardo Frías e Alexandra Dariescu, intérprete de prestígio internacional e criadora de projetos musicais inovadores.
“É, pois, com foco e determinação na valorização artística dos jovens músicos que fizeram a sua formação inicial no Conservatório - Escola das Artes da Madeira, que a estrutura artística da Orquestra Clássica da Madeira tem convidado os jovens, entre os quais o pianista Rafael Kyrychenko, que desde tenra idade tem-se apresentado a solo com a Orquestra Clássica da Madeira com os concertos de Bach, Mozart, Grieg, Beethoven, Tchaikovsky e Rachmaninov.”
Refere a OCM que as felicitações são também extensíveis a todos os seus professores, dos quais destacamos Cristina Pliousnina, Maria João Pires, Daniel Blumenthal, Philippe Entremont, Vitaliy Samoshko, Leonid Margarius e Milana Chernyavska. “Obrigado, Rafael Kyrychenko, pelo teu percurso, tua dedicação e amor à Música.”