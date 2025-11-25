CMF realiza feira solidária dedicada à causa animal

A Câmara Municipal do Funchal, em parceria com as associações de protecção animal, com sede no concelho do Funchal, realiza, nesta quinta-feira, no Mercado dos Lavradores, uma feira solidária dedicada à causa animal.

A feira, que decorre entre as 9 e às 16 horas, tem o intuito de angariar fundos para ajudar os animais que se encontram à responsabilidade das associações.

De acordo com uma nota à imprensa, a Câmara Municipal do Funchal destaca o seu apoio à causa animal, que passa por financiamento, criação de instalações específicas, campanhas de vacinação e registo, e pelo acompanhamento próximo das associações que trabalham diariamente em defesa dos animais, reconhecendo o seu esforço e dedicação contínuos