Abertas inscrições para o 1.º Concurso de Canto Improvisado em Santa Cruz

Estão a decorrer as inscrições para aquele que será o 1.º Concurso de Canto Improvisado 'A Improvisar é q’a Gente s’Entende', fruto de uma parceria entre a Associação Musical e Cultural Xarabanda e a Câmara Municipal de Santa Cruz. O objectivo desta iniciativa passa por dinamizar, valorizar e preservar a tradição oral e musical da Região Autónoma da Madeira.

O concurso procura incentivar a criatividade e promover os géneros tradicionais de canto improvisado madeirense, entre os quais Bailinho/Despique, Charamba, Mourisca, Meia-Volta e Baile do Ladrão, além de integrarem criações populares amplamente reconhecidas, como Bate o Pé, Primavera das Flores e A Maré Está Cheia.

Informações

Participação

A concurso podem candidatar-se participantes de todas as idades, organizados em quatro categorias:

Categoria A: até aos 10 anos

até aos 10 anos Categoria B: dos 11 aos 14 anos

dos 11 aos 14 anos Categoria C: dos 15 aos 17 anos

dos 15 aos 17 anos Categoria D: maiores de 18 anos

Serão admitidos apenas trabalhos originais, inéditos e de autoria própria, apresentados individualmente ou em grupo.

Modalidades de Submissão. Os trabalhos podem ser entregues em:

Formato escrito , em folha A4 horizontal, conforme modelo disponível;

, em folha A4 horizontal, conforme modelo disponível; Vídeo ou apresentação ao vivo, desde que respeitem o género tradicional escolhido.

O tema é livre, mantendo-se as regras de métrica, rima e forma específicas de cada estilo musical.

Avaliação

O júri avaliará os trabalhos segundo os seguintes critérios:

Fidelidade ao género tradicional

Criatividade e qualidade poética

Musicalidade e rima

Interpretação (para vídeo ou performance)

Espírito popular e tradicional do improviso

Calendário

12 de dezembro: data limite para entrega de trabalhos

data limite para entrega de trabalhos 13 a 17 de dezembro: avaliação e seleção

avaliação e seleção 18 de dezembro: anúncio público dos vencedores

anúncio público dos vencedores 18 de dezembro a 17 de janeiro: exposição dos trabalhos em formato físico e/ou digital

exposição dos trabalhos em formato físico e/ou digital 19 de dezembro: apresentação pública com performances ao vivo, em local a anunciar no concelho de Santa Cruz

Documentação e Inscrições

Todos os documentos necessários — regulamento, exemplos de géneros, ficha de inscrição, termo de responsabilidade e modelo para escrita — encontram-se disponíveis em: