Abertas inscrições para o 1.º Concurso de Canto Improvisado em Santa Cruz
Estão a decorrer as inscrições para aquele que será o 1.º Concurso de Canto Improvisado 'A Improvisar é q’a Gente s’Entende', fruto de uma parceria entre a Associação Musical e Cultural Xarabanda e a Câmara Municipal de Santa Cruz. O objectivo desta iniciativa passa por dinamizar, valorizar e preservar a tradição oral e musical da Região Autónoma da Madeira.
O concurso procura incentivar a criatividade e promover os géneros tradicionais de canto improvisado madeirense, entre os quais Bailinho/Despique, Charamba, Mourisca, Meia-Volta e Baile do Ladrão, além de integrarem criações populares amplamente reconhecidas, como Bate o Pé, Primavera das Flores e A Maré Está Cheia.
Informações
Participação
A concurso podem candidatar-se participantes de todas as idades, organizados em quatro categorias:
- Categoria A: até aos 10 anos
- Categoria B: dos 11 aos 14 anos
- Categoria C: dos 15 aos 17 anos
- Categoria D: maiores de 18 anos
Serão admitidos apenas trabalhos originais, inéditos e de autoria própria, apresentados individualmente ou em grupo.
Modalidades de Submissão. Os trabalhos podem ser entregues em:
- Formato escrito, em folha A4 horizontal, conforme modelo disponível;
- Vídeo ou apresentação ao vivo, desde que respeitem o género tradicional escolhido.
O tema é livre, mantendo-se as regras de métrica, rima e forma específicas de cada estilo musical.
Avaliação
O júri avaliará os trabalhos segundo os seguintes critérios:
- Fidelidade ao género tradicional
- Criatividade e qualidade poética
- Musicalidade e rima
- Interpretação (para vídeo ou performance)
- Espírito popular e tradicional do improviso
Calendário
- 12 de dezembro: data limite para entrega de trabalhos
- 13 a 17 de dezembro: avaliação e seleção
- 18 de dezembro: anúncio público dos vencedores
- 18 de dezembro a 17 de janeiro: exposição dos trabalhos em formato físico e/ou digital
- 19 de dezembro: apresentação pública com performances ao vivo, em local a anunciar no concelho de Santa Cruz
Documentação e Inscrições
Todos os documentos necessários — regulamento, exemplos de géneros, ficha de inscrição, termo de responsabilidade e modelo para escrita — encontram-se disponíveis em: