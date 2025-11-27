Próxima Feira do Livro do Funchal de 20 a 29 de Março de 2026

A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Cultura, informa que já está a preparar a edição de 2026 da Feira do Livro do Funchal, que se realiza de 20 a 29 de Março. Trata-se da 52ª edição da Feira do Livro do Funchal.

No âmbito dessa organização, realizou-se, ontem, a primeira reunião com os livreiros e alfarrabistas que irão participar no evento. O encontro teve como objetivo apresentar as linhas gerais da próxima edição, recolher contributos e iniciar a articulação necessária para garantir o sucesso da feira no próximo ano. CMF

A edição anterior da Feira do Livro do Funchal, realizada em 2025, integrou-se nas Comemorações Oficiais dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões, assumindo este como o grande tema central. Com um investimento de 150 mil euros, a 51.ª edição foi a maior de sempre, reunindo 33 editores, livreiros e alfarrabistas, além de 15 autores e projectos independentes, num total de 34 stands distribuídos pela Avenida Arriaga.

O evento contou ainda com a participação de mais de 250 artistas, autores, músicos, actores e animadores, numa programação diversificada que ultrapassou as 180 actividades ao longo de dez dias.