2.º Madeira E-Rally com inscrições abertas até 6 de Dezembro

A 2.ª edição do Madeira E-Rally realiza-se no dia 13 de Dezembro, sendo que as inscrições estão em curso até 6 de Dezembro. Esta será a segunda edição daquele que foi o primeiro rali para automóveis eléctricos disputado no arquipélago da Madeira.

"O 2º MADEIRA E-RALLY apresenta-se novamente como um enorme desafio a todos aqueles que o disputarem, com novos paradigmas na prática de um automobilismo sustentável, consolidados, entre outros, pela premiação de fatores como a eficiência energética. O evento é candidato ao Campeonato de Portugal de Novas Energias Prio 2026", indica uma nota enviada à imprensa.

O evento conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, sendo que as verificações administrativas e técnicas vão decorrer o final da tarde de sexta-feira, 12 de Dezembro, e estará na estrada no dia seguinte. O itinerário contempla uma etapa única e duas secções, com 157,67 km, dos quais 77,36 dão corpo às 10 provas especiais de classificação de regularidade.

Este é um rali aberto a pilotos com licença desportiva ou carta de condução, mediante autorização da FPAK, percorrerá sete concelhos da ilha e visitará o centro urbano de várias localidades, "permitindo uma maior proximidade entre o público e as populações com as viaturas dos concorrentes". "A prova possibilitará aos seus parceiros nova janela na promoção das suas marcas e produtos num mercado em rápido e grande crescimento", termina.