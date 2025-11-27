Governo Regional atribui 130 mil euros para consolidar Ciclo Básico de Medicina na UMa

O Governo Regional aprovou, hoje, a atribuição de 130 mil euros à Universidade da Madeira, por forma a criar as condições necessárias para a consolidação do Ciclo Básico de Medicina e a sua extensão ao 4.º ano do Mestrado Integrado em Medicina.

Este contrato tem em vista a formação e qualificação de recursos humanos, a promoção cultural, o desenvolvimento da investigação científica e técnica, a permuta de informação e a valorização do conhecimento, com vista ao desenvolvimento social, cultural e económico da Região.

Esta foi uma das conclusões do Conselho de Governo, que reuniu esta quinta-feira. Na mesma reunião ficou também decidido um apoio no valor de 95 mil euros à Sociedade Turística Palheiro Golfe, SA, para comparticipação financeira ao evento 'Nations Cup', que decorreu na Região no passado dia 1 de Novembro.

Já no âmbito dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) do PRAD 2025/2026, foram aprovados apoios 59 contratos num total de 3.479.863,80 euros; três contratos por 97.146,55 euros e outros dois no valor de 14.224,50. Estes apoios dizem respeito às deslocações de equipas da Madeira para participar em competições fora da Região.

Por outro lado, foi autorizado o pagamento de uma compensação financeira, através da celebração de contratos-programa com os armadores de pesca profissional, proprietários de embarcações de pesca (pessoas singulares e pessoas coletivas) com licença válida, cujo motor seja a gasolina, registados na frota da Região Autónoma da Madeira (RAM). Os apoios chegam também aos armadores de pesca profissional e respetivos apanhadores cujas embarcações possuam licença para a apanha da lapa na Região. O regulamento que estabelece o regime de compensação foi agora aprovado.

Outras resoluções:

- Atribuir apoio à Associação Cultural 4litro - "Minissérie alusiva às tradições de Natal da Madeira" – 2025;

- Aprova o Regulamento de Atribuição do Apoio Financeiro às Associações Ornitológicas da Região Autónoma da Madeira.

- Aprova a Celebração de Contrato Programa com a Cooperativa de Criadores das Serras da Freguesia da Fajã da Ovelha, CRL.

- Aprova a Celebração de Contrato Programa com a Cooperativa de Criadores das Serras da Freguesia da Ponta do Pargo – CRL.

- Aprova o Contrato Programa a celebrar com a Cooperativa de Criadores de Gado das Serras da Freguesia dos Prazeres, CRL – 2025.

- Autorizar a celebração de um contrato-programa com a Associação Opus Gay, tendo em vista comparticipar as despesas e os encargos decorrentes do funcionamento, da gestão de recursos humanos e do desenvolvimento das suas atividades estatutariamente previstas para o corrente ano, atribuindo para o efeito uma comparticipação financeira que não poderá ultrapassar o montante máximo de 17.000 euros.

- Autorizar a venda, por ajuste direto, de um prédio rústico localizado no sítio do Caniço de Baixo para a Cidade, freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, com uma área total no solo de trezentos e quinze metros quadrados, pelo valor de. 19.500,00€ (dezanove mil e quinhentos euros).

- Autorizar a venda, por ajuste direto, de um prédio rústico, localizado em Santa Cruz, com uma área total no solo de setecentos e trinta metros quadrados.

- Autorizar a renovação pelo período de 1 (um) ano, do contrato de arrendamento e de sublocação para fins não habitacionais por prazo certo, relativo às frações AP e AQ inseridas no imóvel sito à Avenida Arriaga, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro e Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, da freguesia da Sé.

- Expropriar, pelo valor global de 4.243,68 € (quatro mil, duzentos e quarenta e três euros e sessenta e oito cêntimos), uma parcela de terreno necessária à obra de “Reconstrução da ER 209, entre os Sítios dos Salões e do Barreiro – Ponta do Sol”.

- Mandatar o secretário regional das Agriculturas e Pescas para a outorga do Protocolo de articulação entre o Governo Regional da Madeira e o IFAP, para o Apoio financeiro extraordinário aos Agricultores da RAM no ano 2025.

- Autorizar autoriza a celebração de um contrato-programa com a Escola Profissional Atlântico, Lda, tendo em vista a comparticipação financeira para a concretização da Medida do Plano de Recuperação e Resiliência TD-C20 i03-RAM- Programa de Aceleração da Digitalização da Educação na RAM, no montante que não excederá os 33.350,16€.

- Autorizar a celebração de um contrato-programa com a Província Portuguesa dos Sacerdotes do Coração de Jesus-Colégio Infante D. Henrique, tendo em vista a comparticipação financeira para a concretização da Medida do Plano de Recuperação e Resiliência TD-C20 i03-RAM- Programa de Aceleração da Digitalização da Educação na RAM - aquisição de sala do Futuro, no montante que não excederá os 15.000,00 euros.

- Louvar publicamente a atleta madeirense, Beatriz Baeta Barros, o Clube Desportivo Bartolomeu Perestrelo e a Associação de Andebol da Madeira, por conquistar ao serviço da seleção nacional, a Medalha de Prata, no Torneio Scandibérico 2025, no escalão de sub-18 femininos, na modalidade de Andebol.

- Louvar publicamente a técnica Sandra Marina Silva Martins Fernandes, o Madeira Andebol SAD e a Associação de Andebol da Madeira, por conquistar ao serviço da seleção nacional, a Medalha de Prata, no Torneio Scandibérico 2025, no escalão de sub-18 femininos, na modalidade de Andebol.