Judiciária investiga assalto à Junta de Freguesia do Arco da Calheta

Elementos da Polícia Judiciária encontram-se já no terreno a investigar o assalto ocorrido ontem ao final da tarde na Junta de Freguesia do Arco da Calheta. A intervenção da PJ segue-se à atuação inicial da Polícia de Segurança Pública, que foi a primeira força a ser chamada ao local.

O assalto aconteceu por volta das 17h30, quando um homem encapuzado entrou nas instalações empunhando uma faca. De acordo com o que foi possível apurar, o indivíduo terá ameaçado a funcionária que se encontrava a encerrar o expediente e tentou aceder à caixa onde estavam valores referentes aos serviços prestados ao abrigo do protocolo com os CTT.

A funcionária conseguiu pedir ajuda e a PSP chegou rapidamente ao local. Momentos depois, foi detido um suspeito na zona da Ribeira Brava, mas a identificação realizada não permitiu confirmar que se tratava do autor do assalto. O verdadeiro assaltante continua, assim, por localizar.

A PJ assumiu agora a investigação, recolhendo indícios e testemunhos para tentar apurar a identidade do autor e reconstruir a sequência dos acontecimentos. O episódio surpreendeu a população, que não se apercebeu de nada enquanto decorria o assalto, dada a rapidez e discrição do ataque.