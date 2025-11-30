André Ventura assume que falhar segunda volta será uma derrota

O candidato presidencial André Ventura admite que não passar a uma segunda volta das eleições de janeiro será uma derrota e que, se lá chegar, será uma batalha difícil, porque estarão "todos contra" si.

"Eu estou a levar esta eleição em duas etapas. Há uma meta que é o dia 18 [de janeiro], nessa meta nós queremos vencer ou passar à segunda volta das eleições. Portanto, isto significa ou primeiro ou segundo lugar, e acho que estamos bem encaminhados para isso", afirmou.

Em entrevista à agência Lusa no âmbito das eleições presidenciais de 18 de janeiro, o candidato a Belém admitiu que, se não conseguir cumprir o objetivo de passar a uma eventual segunda volta, "é mau e é uma derrota".

"Se não estiver [na segunda volta], é sinal de que o Chega e eu próprio não atingimos nesta eleição o objetivo. Não há como mascarar a realidade se isso acontecer, porque é praticamente impossível ter um valor próximo das legislativas e não ir à segunda volta", disse, referindo que "não atingir um valor próximo significaria que houve um voto de não acompanhamento por parte do eleitorado".

"É uma derrota, só em partidos estalinistas ou leninistas é que as derrotas se tornam vitórias. Há momentos que são de derrota e há momentos que são menos bons na vida política. Saber assumi-lo é também um ato de grandeza democrática", sustentou André Ventura.

O candidato a Presidente da República e líder do Chega indicou que o partido "continuará o seu caminho" e ele próprio fará "a avaliação que tiver que fazer disso".

"Saberei ler os sinais que o eleitorado transmitir, mas evidentemente que se não for à segunda volta não foi um resultado positivo. Mas estou mesmo convencido que isso não vai acontecer, estou mesmo convencido que vamos ter uma segunda volta e que eu estarei nessa segunda volta", salientou.

Ventura considerou que essa será a "batalha mais difícil, talvez da [sua] vida toda", porque acredita que "se vão juntar todos" contra si, que "o sistema todo vai se juntar contra a candidatura".

"Eu acredito que seja possível ganhá-la, mas vai ser uma luta muito difícil para mim e para o país", admitiu.

"Seja quem for o adversário, mesmo que o adversário fosse, ou venha a ser, António José Seguro, tenho praticamente a certeza de que o PSD vai recomendar o voto em António José Seguro, porque sabe que eu sou uma ameaça ao 'statu quo' e uma ameaça ao domínio das instituições por estes dois partidos", disse, antecipando que pode acontecer o mesmo com Gouveia e Melo ou até António Filipe.

O candidato mostrou-se também curioso sobre o que fará o PS caso venha a disputar uma segunda volta com Luís Marques Mendes: "Não que eu queira o apoio do PS, o mais distante disso possível, mas é curioso verificar se o PS vai entrar na segunda volta dizendo para se votar em Marques Mendes".

André Ventura disse também não ter um adversário preferencial para a segunda volta, mas está convencido de que será Henrique Gouveia e Melo, e assumiu-se como "o adversário mais difícil na primeira volta", mas "o mais fácil" de derrotar numa segunda.