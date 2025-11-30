'Norwegian Pearl' e 'Seven Seas Mariner' no porto do Funchal

Perto de 3 mil pessoas chegaram ao porto do Funchal, hoje, a bordo de dois navios de cruzeiro. O 'Norwegian Pearl' e o 'Seven Seas Mariner' trouxeram 2.400 passageiros e têm partida marcada para esta tarde.

O primeiro a chegar foi o 'Norwegian Pearl', por volta das 6 horas, proveniente de Casablanca, em Marrocos, e segue pelas 17 horas rumo a Miami, nos Estados Unidos. Está a realizar uma viagem de 15 dias entre Barcelona (Espanha) e Miami (Estados Unidos) com paragens em Cartagena, Málaga e Cádis (todos em Espanha), Gibraltar (Reino Unido) e Casablanca (Marrocos), com 2.972 pessoas, 1.951 das quais são passageiros.

Já o Seven Seas Mariner, também agenciado pela JFM Shipping, está a transportar 544 passageiros e 456 tripulantes. Entrou o Porto do Funchal às 8 horas, vindo de Málaga, Espanha, e prossegue viagem às 18 horas, para Hamilton, nas Bermudas. O navio, que está também a fazer uma viagem de 15 dias entre Barcelona e Miami, onde chega a 10 de Dezembro, é um produto dos estaleiros franceses de Chantiers de l’Atlantique, com data de construção de 2001. Custou 240 milhões de euros e foi também remodelado este ano.



Ainda hoje, por volta das 19 horas, deverá chegar o mega-iate 'Spirit', para uma escala de 82 horas da responsabilidade da JFM Shipping. A bordo viajam 14 pessoas, vindas de Gibraltar, seguindo depois para Sint-Maarten, nas Antilhas Holandesas.

Para amanhã, segunda-feira, estão previstas as escalas de quatro navios de cruzeiro, no porto do Funchal: 'AIDAcosma', 'Azura', 'Silver Whispe'r e o 'Mein Schiff Relax'. Em conjunto, trazem a bordo mais de 17 mil pessoas.

