ARM informa sobre alterações aos serviços no Natal e Fim-de-ano

A Águas e Resíduos da Madeira (ARM) informa que se registarão algumas alterações nos serviços de recolha e recepção de resíduos nas instalações da ARM, no período de Natal e Fim de Ano de 2025, uma vez que o serviço operacional de recolha de resíduos não trabalha nos dias 25 e 26 de dezembro de 2025 e no dia 1 de janeiro de 2026.

RECOLHA DE RESÍDUOS:

Câmara de Lobos:

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (25 de dezembro), será antecipada para 4ª feira (24 de dezembro);

· Recolhas do indiferenciado (lixo normal), habitual à 6ª feira (26 de dezembro), será adiada para sábado (27 de dezembro), com início às 08h;

· A recolha de resíduos de embalagens de plástico e metal (contentor amarelo), habitual à 4ª feira (24 de dezembro), será antecipada para 3ª feira (23 de dezembro);

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal) no Jardim da Serra e no Curral das Freiras, habitual à 5ª feira (1 de janeiro), será antecipada para 4ª feira (31 de dezembro);

· A recolha de resíduos de papel/cartão (contentor azul), habitual à 5ª feira (1 de janeiro) será antecipado para 4ª feira (31 de dezembro).

Ribeira Brava:

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (25 de dezembro), será antecipada para 4ª feira (24 de dezembro);

· Recolhas do indiferenciado (lixo normal), habitual à 6ª feira (26 de dezembro), será adiada para sábado (27 de dezembro), com início às 08h;

· A recolha de resíduos de embalagens de plástico e metal (contentor amarelo), habitual à 4ª feira (24 de dezembro), será antecipada para 3ª feira (23 de dezembro);

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (1 de janeiro), será adiada para 6ª feira (2 de janeiro);

· A recolha de resíduos de papel/cartão (contentor azul), habitual à 5ª feira (1 de janeiro) será adiada para 6ª feira (2 de janeiro).

Machico:

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (25 de dezembro), será antecipada para 4ª feira (24 de dezembro), com início às 08h;

· Recolhas do indiferenciado (lixo normal), habitual à 6ª feira (26 de dezembro), será adiada para sábado (27 de dezembro), com início às 08h;

· A recolha de resíduos de embalagens de plástico e metal (contentor amarelo), habitual à 5ª feira (25 de dezembro), será antecipada para 4ª feira (24 de dezembro), com início às 08h;

· A recolha de resíduos de papel/cartão (contentor azul), habitual à 5ª feira (25 de dezembro) será antecipado para 4ª feira (24 de dezembro), com início às 08h;

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (01 de janeiro), será antecipada para 4ª feira (31 de dezembro), com início às 08h;

· A recolha de resíduos de embalagens de plástico e metal (contentor amarelo), habitual à 5ª feira (01 de janeiro), será antecipada para 3ª feira (30 de dezembro);

· A recolha de resíduos de vidro (contentor verde), habitual à 5ª feira (01 de janeiro), será antecipada para 2ª feira (29 de dezembro);

· A recolha de resíduos de papel/cartão (contentor azul), habitual à 5ª feira (01 de janeiro) será antecipado para 4ª feira (31 de dezembro), com início às 08h.

Santana:

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (25 de dezembro), será antecipada para 4ª feira (24 de dezembro), com início às 08h;

· A recolha de resíduos de embalagens de plástico e metal (contentor amarelo), habitual à 4ª feira (24 de dezembro) será antecipado para 3ª feira (23 de dezembro);

· A recolha de resíduos de papel/cartão (contentor azul), habitual à 6ª feira (24 de dezembro), será antecipada para 3ª feira (23 de dezembro);

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 5ª feira (1 de janeiro), será antecipada para 4ª feira (31 de dezembro), com início às 08h;

· A recolha de resíduos de embalagens de plástico e metal (contentor amarelo), habitual à 4ª feira (31 de dezembro), será antecipada para 3ª feira (30 de dezembro).

Porto Santo:

· A recolha de resíduos de embalagens de plástico e metal (ecoponto amarelo), habitual à 5ª feira (25 de dezembro), será antecipada para 3ª feira (23 dezembro), com início às 08h;

· A recolha de resíduos de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 5ª feira (25 de dezembro), será antecipada para 3ª feira (23 dezembro), com início às 08h;

· A recolha de resíduos indiferenciados (lixo normal), habitual à 6ª feira (26 de dezembro), será adiada para sábado (27 de dezembro), com início às 7h;

· A recolha de resíduos seletiva de embalão (ecoponto amarelo), habitual à 5ª feira (1 de janeiro), será adiada para 6ª feira (2 de janeiro), com início às 08h;

· A recolha de resíduos seletiva de papel/cartão (ecoponto azul), habitual à 5ª feira (1 de janeiro), será adiada para 6ª feira (2 de janeiro), com início às 08h.

RECEÇÃO DE RESÍDUOS:

Relativamente à receção de resíduos, informa-se que, nos dias 25 e 26 de dezembro de 2025 e no dia 1 de janeiro de 2026, a Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra, a Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Ilha da Madeira e a Estação de Transferência da Zona Oeste, estarão encerradas.

A Estação de Transferência da Zona Leste e de Triagem da Madeira (ETZL/ET), no Porto Novo, nos dias 24 e 31 de dezembro de 2025, funcionará das 8h às 16h:30m.

O Centro de Processamento de Resíduos Sólidos do Porto Santo (CPRS) estará encerrado nos dias 24, 25, 26 e 31 de dezembro de 2025 e 01 de janeiro de 2026.