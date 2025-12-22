Utentes denunciam "nuvem de fumo" no Túnel da Ponta do Sol
A qualidade do ar no interior do Túnel da Ponta do Sol – Madalena do Mar está a gerar preocupação entre os condutores que ali circulam. Uma denúncia que chegou à redacção do DIÁRIO alerta para a presença constante de fumo e poeiras no interior da infra-estrutura, uma situação que se terá intensificado desde o passado mês de Abril.
Contactada pelo DIÁRIO, a Via Expresso garante que os sistemas cumprem os parâmetros de segurança.
Para conhecer mais detalhes da situação e a resposta da Via Expresso, leia a edição impressa de hoje do DIÁRIO.
