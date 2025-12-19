Acidente na ponte do Porto Novo

Um acidente ocorrido há pouso na Ponte do Porto Novo, mais precisamente no sentido Machico - Ribeira Brava da Via Rápida, uma situação que ainda estamos a tentar apurar as consequências.

O certo é que, neste momento, com piso molhado no local, é garantido que o trânsito que circula está congestionado, embora o fluxo seja muito menor nesta sexta-feira.

Foto Google Maps

Circule com precaução pois, como referido, o piso está molhado devido a chuva miúda que tem caído, tornando-o escorregadio e, por isso, mais perigosa a condução.

De resto, em termos de trânsito, nesta manhã, nada mais há a acrescentar.