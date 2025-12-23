Bombeiros accionados para abertura de porta
Pela 1h20 desta terça-feira, 23 de dezembro, os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram acionados para proceder à abertura de uma porta na Travessa da Estufa, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, no Funchal.
O alerta foi dado por familiares de uma mulher que não era vista há vários dias e que suspeitavam que pudesse encontrar-se no interior da habitação.
Após a abertura da porta, foi verificado que não se encontrava ninguém no interior do imóvel.
No local esteve também a Polícia de Segurança Pública.
Para esta ocorrência, os bombeiros mobilizaram uma ambulância e um veículo ligeiro.
