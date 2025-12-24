Azura e Marella embelezam Porto do Funchal

Os navios de cruzeiros Azura e Marella Voyager estão a embelezar o Porto do Funchal nesta véspera de Natal, 24 de Dezembro.

O Azura, operado pela P&O Cruises e propriedade da Carnival, navega sob a bandeira das Bermudas e chegou pelas 6h15 de hoje proveniente de Santa Cruz de La Palma. A escala na Madeira deverá terminar pelas 22 horas de hoje com a embarcação a seguir viagem com destino a Santa Cruz de Tenerife.

O Marella da TUI navega sob a bandeira de Malta e chegou à Madeira ontem, pelas 12h50, proveniente de Fuerteventura. O navio ficará atracado na Madeira até às 18 horas de hoje, partindo também em direcção a Santa Cruz De Tenerife.

No Porto do Funchal está também atracado o Wind Star, um iate à vela a motor, operado pela Windstar Cruises, que navega como navio de passageiros sob a bandeira das Bahamas. A embarcação de menor dimensão chegou pelas 7 horas de hoje desde Santa Cruz de La Palma e ficará na Madeira até amanhã, às 12 horas, momento em que seguirá viagem rumo a Lanzarote.