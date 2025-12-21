 DNOTICIAS.PT
Motociclista projectado após colisão com viatura na Rua das Virtudes

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram accionados há instantes para uma colisão entre uma viatura ligeira e um motociclo, ocorrida na Rua das Virtudes, no Funchal.

Na sequência do embate, o condutor da mota, um homem de 26 anos, foi projectado. A vítima está a ser assistida no local pelas equipas de socorro, encontrando-se a ser imobilizada e apresenta escoriações na face e no membro superior esquerdo.

Segundo foi possível apurar, deverá ser transportado para os Serviços de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

