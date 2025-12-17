Albuquerque e restantes membros do Governo Regional dão Boas Festas ao bispo do Funchal

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e os secretários regionais que compõem o Executivo, estiveram esta quarta-feira no Paço Episcopal.

Visitei, hoje, o Bispo do Funchal D. Nuno Brás, para lhe apresentar pessoalmente os votos de Boas Festas. Foi também uma oportunidade para reconhecer o papel que a Igreja tem desempenhado na nossa Região, desde o apoio social às famílias mais vulneráveis, ao trabalho nas paróquias e instituições, passando pelo contributo educativo, cultural e comunitário. Miguel Albuquerque