Já cheira a ‘Festa’

A Noite do Mercado do Funchal marca a agenda desta terça-feira, 23 de Dezembro, com várias iniciativas a decorrer ao longo do dia e a culminarem à noite no centro da cidade.

Durante a manhã, realiza-se a habitual venda de frutas e legumes que antecede o evento, reforçando a dinâmica comercial associada a uma das tradições mais emblemáticas da quadra natalícia na Madeira.

A partir das 19 horas, o Funchal volta a encher-se de animação com a Noite do Mercado, integrada no programa Natal CMF, que atrai milhares de visitantes às ruas da cidade para uma noite de convívio, música e gastronomia típica.

Pela primeira vez, o evento contará com uma plataforma digital interactiva, que disponibiliza informação em tempo real sobre localização de barracas, ocupação de parques, condicionamentos de trânsito e outras informações úteis para residentes e visitantes, facilitando a mobilidade e o acesso ao evento.

A abertura oficial da Noite do Mercado acontece na Rua Dr. Fernão de Ornelas, onde estarão instaladas 20 barracas de comes e bebes. Na Rua D. Carlos I e na Rua da Casa da Luz estarão 15 barracas e na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses serão sete.

A animação musical vai ocorrer nas diversas ruas adjacentes ao Mercado dos Lavradores entre as 19 e as 23 horas, com a participação de seis grupos de música tradicional.

Os típicos cantares de Natal, que acontecem sempre na Praça do Peixe do Mercado, ficarão a cargo da Confraria dos Cantares a partir das 23 horas e até à meia-noite.

A animação musical prossegue até às 4 horas da madrugada, a cargo do DJ Sil.

A Noite do Mercado será igualmente celebrada no Mercado da Penteada, onde haverá animação musical entre as 17 e as 19 horas, com a actuação do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

Às 07h30, realiza-se a Missa do Parto, presidida por D. Nuno Brás, na Sé Catedral do Funchal.

No plano institucional, pelas 11h00, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, acompanhado pelos restantes membros do Executivo, apresenta cumprimentos de Natal ao representante da República para a Região Autónoma da Madeira, no Palácio de São Lourenço.

Antes, pelas 10h15, Ireneu Cabral Barreto recebe os cumprimentos de Boas Festas do comandante da Zona Militar da Madeira, brigadeiro-general José Carlos Loureiro.

Durante a manhã, decorre ainda a reunião do Conselho de Governo, na Quinta Vigia.

Na parte da tarde, é a vez do representante da República ir apresentar cumprimentos ao Bispo do Funchal, no Paço Episcopal, às 15h30.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 23 de Dezembro:

1861 - Unificação da Moldávia e Valáquia, na Roménia.

1874 - Nasce o jornalista, escritor e empresário teatral Luís Galhardo, fundador do Parque Mayer, em Lisboa.

1913 - É criado o Sistema da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos da América.

1938 - Guerra Civil de Espanha. O general Francisco Franco lança a ofensiva da Catalunha.

1954 - É constituída a Siderurgia Nacional, SARL.

1972 - Morrem mais de dez mil pessoas no sismo que abalou a capital da Nicarágua.

1974 - Guerra do Vietname. Ascende a seis mil o número de baixas sul-vietnamitas depois de 18 dias de ofensivas Vietcong.

1975 - Morre, aos 48 anos, Richard Skeffington Welch, chefe da CIA - Central Intelligence Agency norte - americana em Atenas, Grécia.

1976 - Escritura pública da associação política de extrema-direita MIRN, Movimento Independente para a Reconstrução Nacional.

1984 - Nove ativistas do sindicato polaco Solidariedade começam uma greve de fome, em Gdansk, na Polónia.

1986 - O avião experimental norte-americano Voyager é a primeira aeronave a efetuar uma volta ao mundo sem escalas e sem reabastecimento.

- O líder do Partido Comunista Afegão, Najibullah, assume a Presidência do país.

1987 - Harsha Abeywardene presidente do Partido de União Nacional do Sri Lanka, no poder, é morto a tiro.

1989 - São libertados os presos políticos na Roménia. Nicolae Ceausescu e a mulher, Elena, são capturados.

1994 - O espanhol Mário Conde, empresário e ex-presidente do Banesto, é detido sob a acusação de gestão fraudulenta.

1995 - O ex-comunista Aleksander Kwasniewski assume, em Varsóvia, a Presidência da Polónia.

1996 - O Papa João Paulo II pede ao Embaixador indonésio, Irawan Abidin, junto da Santa Sé uma solução justa e pacífica para Timor-Leste.

-- Morre, aos 66 anos, a cantora Júlia Barroso, rainha da rádio nos anos de 1950.

1999 - Morre, com 88 anos, o artista plástico Paulo Ferreira, nome do modernismo português.

2001 - O Parlamento egípcio aprova uma nova lei que proíbe a flagelação como medida de punição dos prisioneiros.

2002 - Victor Emmanuel príncipe de Sabóia, herdeiro do trono de Itália, regressa ao país, depois de 56 anos de um exílio motivado pela colaboração do rei Victor Emmmanuel III (1869-1946) com o regime fascista de Benito Mussolini (1883-1945).

2003 - O conselho de ministros aprova um decreto-lei que transforma o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, em sociedade anónima de capitais públicos.

2004 - É concretizada a integração dos Fundos de Pensões da Caixa Geral de Depósitos, Ana, Nav e INCM na Caixa Geral de Aposentações. Demitem-se o presidente e o vice-presidente da CGD.

2006 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova a resolução 1737, que prevê a imposição de sanções financeiras e tecnológicas ao Irão se Teerão se recusar a suspender as atividades de enriquecimento de urânio no prazo de 60 dias. Teerão considera a resolução ilegal e diz que prosseguirá o seu programa nuclear e balístico.

- O Presidente palestiniano, Mahmud Abbas, e o primeiro-ministro israelita, Ehud Olmert, reunidos em Jerusalém, chegam a acordo para relançar o processo de paz. Olmert promete transferir 100 milhões de euros de fundos congelados para a Autoridade Palestiniana.

2007 - Morre, aos 94 anos, o antigo presidente do Benfica Ferreira Queimado.

- Morre, aos 83 anos, o cardeal brasileiro Aloísio Lorscheider, um mais influentes da América Latina. Foi por duas vezes presidente da Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, que dirigiu entre 1971 e 1978 e presidiu igualmente, em 1976, à Conferência Episcopal da América Latina.

- Morre, com 82 anos, o pianista e compositor de jazz canadiano Oscar Peterson. Em 1997 ganha um Grammy pelo conjunto da sua obra e é premiado pela International Jazz Hall of Fame.

- Morre, com 92 anos, o coreógrafo norte-americano Michael Kidd, realizou a coreografia de "Sete noivas para sete irmãos", de 1954. Galardoado com um Óscar em 1997 pela sua carreira e com cinco Tony Awards o mais importante prémio para o teatro nos Estados Unidos.

2008 - Tentativa de golpe de Estado na Guiné-Conacri: o capitão Moussa Dadis do exército da Guiné-Conacri anuncia na rádio estatal a "dissolução do governo, das instituições republicanas e da Constituição" do país, horas após a morte do Presidente Lansana Conté, no poder há 24 anos.

2012 - Morre, aos 88 anos, o poeta e jornalista brasileiro Lêdo Ivo.

2013 - A Comissão de inquérito ao incidente com um voo da TAP em Bissau, Guiné-Bissau, conclui que o ministro do Interior do Governo de transição guineense, António Suka Intchama, "exigiu" o embarque dos 74 sírios com passaportes falsos para Portugal.

- Morre, com 68 anos, a fadista Natércia Maria. Em 1964, marcou a sua estreia em disco, com "Lisboa não sejas francesa", de José Galhardo e Raul Ferrão. Em 1997, a Casa da Imprensa atribuiu-lhe o prémio Carreira.

- Morre, aos 94 anos, o russo Mikhail Kalachnikov, inventor da espingarda automática AK-47.

2014 - O ex-motorista de José Sócrates, João Perna, em prisão preventiva desde novembro, passa a ficar em prisão domiciliária, após decisão do Tribunal Central de Instrução Criminal, (TCIC).

2015 - O Banif deixa de integrar o principal índice da bolsa portuguesa (PSI20), na sequência da alienação do banco no contexto da medida de resolução anunciada pelo Governo e pelo Banco de Portugal.

- A Assembleia da República aprova em votação final global o Orçamento Retificativo de 2015 apresentado devido à resolução do Banif, com os votos favoráveis do PS, a abstenção do PSD e os votos contra do BE, PCP, CDS-PP, PEV e PAN.

- O Governo aprova, em Conselho de Ministros, a subida do salário mínimo nacional para os 530 euros a partir de 01 janeiro de 2016.

2016 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aprova uma resolução a exigir a Israel o fim "imediato" e "completo" da política de colonatos nos territórios palestinianos.

- O Conselho de Ministros aprova, por deliberação eletrónica e por unanimidade, o decreto que atualiza o salário mínimo para 557 euros em 2017.

- A Autoridade Nacional da Aviação Civil aprova a venda de 61% do capital da TAP ao consórcio privado Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, negócio concretizado pelo anterior governo e revertido pelo atual.

- Morre, com 87 anos, Luís de Azevedo Coutinho, engenheiro e deputado e antigo ministro da Defesa Nacional no primeiro Governo de Pinto Balsemão.

2018 - Os Estados Unidos assinam a ordem para a retirada das tropas norte-americanas na Síria, um processo que o Presidente norte-americano, Donald Trump, quer "lento e altamente coordenado" com a Turquia.

- Morre Ricardo Seabra Gomes, investigador e médico cardiologista, responsável pela primeira angioplastia coronária em Portugal. Foi coordenador nacional para as Doenças Cardiovasculares (2005-2008) e diretor do Departamento de Cardiologia do Hospital Santa Cruz (1984-2005). Entre 1973 e 1978, foi investigador no National Heart Hospital e Cardiothoracic Institute, em Londres, e presidiu à Sociedade Portuguesa de Cardiologia entre 2001 e 2003.

2019 - Morre, aos 79 anos, Ahmed Gaïd Salah, o vice-ministro da Defesa, chefe de Estado-Maior do Exército argelino, considerado um pilar do regime desde 1962.

2021 - Morre, com 87 anos, Joan Didion, escritora, jornalista e ensaísta norte-americana, autora de "O ano do pensamento mágico" (2005), prémio National Book Award dos Estados Unidos, de melhor obra de não-ficção. Em 2012, foi distinguida pelo então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, por ter dedicado a vida "a olhar para as coisas que as outras pessoas se esforçam por não ver".

2024 - O Conselho Constitucional de Moçambique proclama Daniel Chapo, candidato apoiado pela Frelimo, como vencedor da eleição a Presidente da República, com 65,17% dos votos, sucedendo no cargo a Filipe Nyusi. A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) vence as eleições de 09 de outubro com maioria absoluta, garantindo 171 deputados, com o estreante Podemos a eleger 43, destronando a Renamo na liderança da oposição, segundo os resultados oficiais. Continuam os tumultos e protestos nas ruas de Maputo, convocados pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, e que já fizeram mais de 260 mortos.

- Morre, aos 71 anos, Victor Mano, antigo atleta do Benfica e do Santa Clara, recordista nacional dos 100 metros, ao ar livre e em pista coberta.

PENSAMENTO DO DIA

Pensar a sós – isso é de sábio; mas cantar sozinho – que estupidez! Friedrich Nietzsche (1844-1900), escritor, filósofo e compositor alemão

Este é o tricentésimo quinquagésimo oitavo dia do ano. Faltam oito dias para o termo de 2025.