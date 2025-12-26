Zelensky confirma reunião no domingo com Trump

O Presidente ucraniano anunciou hoje que vai reunir-se possivelmente no domingo, na Florida, com o homólogo norte-americano, Donald Trump, para discutir garantias de segurança para a Ucrânia, no âmbito do plano de paz.

Volodymyr Zelensky adiantou aos jornalistas que estas conversações integram uma iniciativa diplomática liderada por Washington para pôr termo à guerra com a Rússia, em curso há quase quatro anos, reconhecendo, contudo, que o processo continua bloqueado por exigências contraditórias de Moscovo e Kiev.

O anúncio surgiu depois de o chefe de Estado ucraniano ter referido, na quinta-feira, que tinha tido uma "boa conversa" com o enviado especial norte-americano Steve Witkoff e com Jared Kushner, genro de Trump.

Do lado russo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que Moscovo mantém contactos com representantes dos Estados Unidos, após o enviado presidencial russo Kirill Dmitriev se ter reunido recentemente com interlocutores norte-americanos na Florida (sudeste dos EUA).

Zelensky disse ainda estar disposto a retirar tropas de áreas do leste industrial da Ucrânia, como parte de um eventual acordo, desde que a Rússia faça o mesmo e a zona se torne desmilitarizada sob monitorização internacional.

Moscovo, porém, tem insistido que Kiev renuncie ao território que ainda controla no Donbass, exigência rejeitada pelas autoridades ucranianas.

Apesar de a diplomacia russa ter falado em "progresso lento, mas constante" nas conversações, a Rússia não indicou disponibilidade para retirar forças das áreas ocupadas. Moscovo controla a maior parte da região de Luhansk e cerca de 70% de Donetsk.