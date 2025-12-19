Abertas inscrições para o Volume 7 da colectânea 'Alma Latina'

As inscrições para o Volume 7 da colectânea 'Alma Latina' já se encontram abertas. Trata-se de um projecto literário internacional que, desde 2020, tem vindo a unir vozes do mundo latino através da escrita. Esta colectânea reúne autores de diversos países e culturas, tendo já contado, ao longo das suas edições anteriores, com a participação de mais de 300 autores provenientes de mais de 30 países, representando os cinco continentes, contando em especial com autores portugueses espalhados pela diáspora, continente e ilhas.

O projecto distingue-se pela valorização da diversidade cultural e linguística, acolhendo textos escritos em línguas latinas, como o português, espanhol, francês, italiano, romeno, entre outras.

O Volume 7 pretende dar continuidade a este espaço de encontro literário, promovendo a poesia e a prosa como pontes entre povos, identidades e sensibilidades que partilham uma matriz cultural comum.

As inscrições estão abertas a autores interessados em integrar esta nova edição e podem ser efectuadas através do endereço de correio electrónico: [email protected]