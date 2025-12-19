Santa Cruz e Santana realizam Noite do Mercado

Santa Cruz e Santana recebem hoje, a tradicional Noite do Mercado, num ambiente de festa, música e celebração das tradições natalícias.

Em Santa Cruz, a iniciativa realiza-se esta noite depois de ter sido adiada no passado fim-de-semana devido à passagem da depressão Emília. O evento apresenta um cartaz diversificado, com animação musical, recriação de tradições locais e uma vasta oferta gastronómica, com produtos disponíveis para consumo no local ou para levar para casa.

A animação começa oficialmente às 20 horas e prolonga-se para além da meia-noite, prometendo uma noite animada no centro da vila.

Já em Santana, a Noite do Mercado será marcada por um momento musical especial, com um concerto de Natal do grupo C’azoada. O espectáculo terá lugar junto aos Paços do Concelho, num cenário embelezado pelo presépio ali instalado, criando um ambiente propício à partilha, ao convívio e à vivência do espírito natalício.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 5h45 - Natal - São Roque do Faial

05h45 - Tocar do Búzio - Missa do Parto

07h00 - Animação com o Grupo de Tocares e Cantares 'Camponeses'

- 6h00 - Casa do Povo de São Roque realiza Missa do Parto, na Igreja de São Roque

- 7h00 - CMF promove Missa do Parto, na Igreja do Colégio

- 8h00 - Rubina Leal participa na Missa do Parto presidida por D. Nuno Brás, na Capela de Santo António da Mouraria, junto ao Parlamento madeirense.

- 10h00 às 12h00 - UMa - conferência do Centro de Investigação em Educação da Universidade da Madeira (CIE-UMa), intitulada 'Alguns desafios globais dos sistemas educativos', no Auditório do Edifício da Reitoria - Colégio dos Jesuítas

- 12h00 - Rubina Leal recebe em audiência para apresentação de cumprimentos de Boas Festas, o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados.

- 12h00 - Conferência de Imprensa de apresentação da Noite do Mercado de 2025, no Salão Nobre dos Paços do Concelho

- 12h00 - Micaela Freitas, estará presente na cerimónia de Entrega de Equipamentos de Proteção individual às Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da RAM e às Brigadas Helitransportadas, nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil

- 12h00 e 18h00 - Sessão de Esclarecimento sobre a Nova Especialidade de Medicina de Urgência e Emergência, na Biblioteca do Hospital Dr. Nélio Mendonça e na Sede da Ordem dos Médicos

- 12h20 - Apreciação e deliberação do Plano de Actividades, Orçamento, Joia e Quota para o ano de 2026 na ACIF

- 14h15 - Iniciativa 'Bairro Mágico dos Brinquedos', na Praceta do Bairro do Hospital - Funchal

- 19h30 às 23h00 - Natal - Porto Santo

19h30 – XIII Volta à Cidade – Corrida Eduardo Faustino

Largo das Palmeiras.

21h30 – Amigos do Cantar

23h00 – D’Repente

- 21h00 - Edição 2025 do 'El Gaitazo', no Estádio dos Barreiros

- 21h00 - Concerto de Natal da Tuna de Câmara de Machico, no Fórum Machico

CURIOSIDADES:

- Dia de São Nemésio

- Este é o tricentésimo quinquagésimo quarto dia do ano. Faltam 12 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1843 - É lançada a primeira edição de "Cântico de Natal", de Charles Dickens, em Londres, Inglaterra.

1885 - A disputa entre Alemanha e Espanha sobre as Ilhas Carolinas, no Pacífico, é resolvida a favor do lado espanhol.

1901 - Nasce o poeta, ficcionista, ensaísta, cronista e crítico literário Vitorino Nemésio Mendes Pinheiro da Silva, Vitorino Nemésio, na Praia da Vitória, Ilha Terceira, Açores.

1915 - Grande Guerra 1914-1918. Tropas britânicas retiram de Sulva e Anzac, em Gallipoli.

- É fundado o semanário "A Crença" pelos padres Ernesto Ferreira e João de Melo Bulhões, em Vila Franca do Campo, na ilha de S. Miguel, Açores.

1916 - Grande Guerra 1914-1918. Termina a Batalha de Verdum, com a retirada alemã, depois de dez meses de combate e de 700 mil mortos.

1941 - II Guerra Mundial. Perante alguns reveses, Adolf Hitler demite os chefes militares e assume o comando do exército nazi.

1946 - Começa a guerra da Indochina. Tropas de Ho-Chi Minh atacam forças francesas.

1955 -- O Parlamento declara o Sudão um Estado Independente e a nova República é formalmente declarada a 1 de janeiro.

1961 - A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) institui o Comité Especial para os Territórios Administrados por Portugal e convida os Estados-membros a não prestarem qualquer assistência ao país que possa ser usada contra os povos coloniais.

- Rendem-se as tropas portuguesas de ocupação de Goa, Damão e Diu às forças da União Indiana.

- Morre, aos 38 anos, o desenhador e pintor José Dias Coelho, militante do PCP, assassinado pela PIDE, no bairro de Alcântara, em Lisboa.

1965 - Charles André Joseph Marie de Gaulle, Charles de Gaulle, é eleito Presidente da República Francesa.

1968 - Os Estados Unidos lançam, de Cabo Kennedy, o satélite Intersalt III F-2, considerado o mais sofisticado satélite de comunicações até à data.

1972 - A nave espacial norte-americana Apolo 17 amara no Oceano Pacífico, terminando o programa Apollo de voos tripulados à Lua.

1974 - O último governador português na Índia, general Vassalo e Silva, é reabilitado, depois da perda de direitos decretada por Oliveira Salazar em 1961.

1982 - O Governo polaco admite a suspensão da lei marcial no dia 01 de janeiro de 1983.

- O primeiro-ministro Francisco Pinto Balsemão apresenta a sua demissão (VIII Governo Constitucional).

1984 - A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, assina, em Pequim, com o seu homólogo chinês, Zhao Ziyang, o acordo que define a devolução de Hong-Kong à China em 01 de julho de 1997.

1986 - O cientista e dissidente soviético Andrei Sakharov é libertado da situação de exílio interno na URSS, que se mantinha desde 1980.

1989 - As autoridades romenas do ditador Nicolai Ceausescu fecham as fronteiras do país.

- No Zimbabué dá-se a fusão dos dois movimentos rivais sob o nome de ZANU - Frente Patriótica (ZANU-PF) tornando-se partido único.

1990 - A Assembleia Geral da ONU condena as violações dos direitos humanos praticadas pelas forças iraquianas no Kuwait.

1991 - É admitido, pela primeira vez, que um número indeterminado de hemofílicos portugueses contraiu o vírus da sida (HIV) através de transfusões de sangue contaminado, fornecido pelo Ministério da Saúde.

1993 - Eleições legislativas na Republica Sérvia dão a vitória ao Presidente Slobodan Milosevic.

1996 - O consórcio Philip Morris-Grupo Mello ganha o concurso para a privatização da Tabaqueira.

- Morre, com 72 anos, o ator italiano Marcello Mastroianni, que concluiu a carreira a trabalhar num filme português de Manoel de Oliveira, "Viagem ao Princípio do Mundo".

2000 - O Parlamento britânico aprova a proposta do Governo que autoriza a clonagem de embriões humanos para fins terapêuticos. A lei britânica permite desde 1990 a criação de embriões com fins científicos, com um limite de utilização durante 14 dias, e unicamente para solucionar problemas de esterilidade. Os parlamentares decidiram alargar esta lei (batizada de Human Fertilisation and Embriology Act) para autorizar a pesquisa num quadro mais lato.

- O futebolista Luís Figo conquista a Bola de Ouro.

2001 - O Governo português aprova a ratificação do Protocolo de Quioto, que se destina a garantir o combate efetivo às alterações climáticas, através de compromissos quantificados de redução de emissões de gases com efeito de estufa.

2002 - O Tribunal Constitucional "chumba" o diploma do Governo português que substitui o Rendimento Mínimo Garantido pelo Rendimento Social de Inserção, por discriminar negativamente os jovens com menos de 25 anos no acesso ao subsídio.

2003 - É assinado um protocolo entre os Ministérios das Obras Públicas e da Defesa Nacional que estabelece os princípios gerais de colaboração entre a Empresa de Desenvolvimento do Aeroporto de Beja (EDAB) e a Força Aérea Portuguesa (FAP), para a construção do aeroporto de Beja, abrindo a Base Aérea à aviação civil.

- Rebenta o escândalo Parmalat, em Itália.

- A Líbia renuncia ao programa de desenvolvimento de armas de destruição maciça.

2004 - Arqueólogos da Universidade do Minho descobrem em Gordarelhas, Fafe, um túmulo da Idade do Bronze.

- Inauguração da Ponte Sai Van, a terceira ligação rodoviária entre a península de Macau e a ilha da Taipa, com a presença do Presidente chinês, Hu Jintao.

- Morre, com 82 anos, Renata Tebaldi, soprano italiano, determinante na cena operática mundial nos anos de 1950-1970.

2005 - O parlamento afegão, formado por 249 eleitos da Wolesi Jirga (Assembleia nacional, câmara baixa) e 102 membros da Meshrano Jirga (Senado ou câmara alta), reúne-se pela primeira vez em 30 anos.

2006 - Cinco enfermeiras búlgaras e um médico palestiniano são condenados à morte em Tripoli, acusados de terem inoculado o vírus da SIDA em crianças líbias.

- Os Estados Unidos suspendem a ajuda bilateral e a venda de armas às Ilhas Fiji, na sequência do golpe militar de 05 de dezembro.

2007 - O Presidente russo, Vladimir Putin, é designado personalidade do ano 2007 pela revista norte-americana Time.

- As estações do metropolitano do Terreiro do Paço e de Santa Apolónia são inauguradas pelo primeiro-ministro, José Sócrates, sete anos depois do aluimento de terras que obrigou a reformular o projeto e provocou uma derrapagem de 135 milhões de euros.

2008 - A revisão do Estatuto Político-Administrativo dos Açores é confirmada pelas bancadas parlamentares do PS, PCP, CDS-PP, BE e Verdes e com a abstenção do PSD, por dois terços dos deputados presentes no parlamento, embora sem dois terços dos 230 deputados em efetividade de funções.

2010 - A primeira ligação através dos comboios de alta velocidade entre Espanha e França é inaugurada na estação de Figueres, perto de Barcelona.

- Morre, aos 84 anos, Correia dos Santos, o último sobrevivente dos cinco violinos do hóquei em patins.

2011 - A construtora automóvel sueca Saab declara falência.

- O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprova a terceira tranche do programa de assistência financeira a Portugal, autorizando que Portugal receba oito mil milhões de euros.

- Morre, aos 90 anos, Dan Frazer, ator norte-americano, um dos protagonistas da série televisiva dos anos 1970 "Kojak".

- Morre, aos 75 anos, Hector "Pichón" Núñez, antigo futebolista e treinador uruguaio que conduziu a seleção do seu país à vitória na Copa América de 1995.

2013 - O Tribunal Constitucional "chumba" o diploma que estabelece o corte de 10% nas pensões de reforma, aposentação e invalidez e nas pensões de sobrevivência da função pública, que suscitou dúvidas ao Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. A decisão foi tomada por unanimidade.

- O Conselho de Ministros aprova o aumento da idade da reforma para os 66 anos a partir de 2014.

2016 - Um camião entra por um mercado de Natal, em Berlim, na Alemanha, causando nove mortos e dezenas de feridos.

- Morre, aos 62 anos, o embaixador russo na Turquia Andrei Karlov, assassinado durante um discurso numa galeria de arte, em Ancara, capital do país.

- O Governo do PS apresenta o mecanismo que permitirá minorar as perdas dos cerca de 4.000 clientes do BES que compraram papel comercial do Grupo Espírito Santo, que foi à falência, e cujo reembolso nunca receberam.

2017 - O Tribunal Constitucional chumba a Taxa Municipal de Proteção Civil de Lisboa.

- Morre, aos 86 anos, Bernard Law, cardeal e antigo arcebispo de Boston que foi acusado de encobrir casos de abusos sexuais de menores envolvendo o clero, desencadeando a pior crise do catolicismo nos Estados Unidos.

2018 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa aplica prisão preventiva para cinco dos oito detidos no âmbito do processo das armas de Tancos, e três saem em liberdade.

- O juiz Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, determina a libertação de todos os presos que estão detidos por condenações após a segunda instância da Justiça, incluindo o antigo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

- O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, Dias Toffoli, suspende uma decisão temporária que poderia permitir a libertação do antigo Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, e outros presos condenados em segunda instância.

- A União Europeia chega, em Bruxelas, a um acordo para a futura proibição a partir de 2021 de alguns plásticos de utilização única como cotonetes, palhinhas e talheres de plástico para reduzir a poluição marítima.

2019 - O Tribunal Superior de Justiça da Catalunha condena o atual presidente do governo regional, o independentista Quim Torra, a um ano e meio de inabilitação por se ter recusado a retirar os símbolos separatistas de edifícios públicos.

- Morre, aos 64 anos, Domingos da Fonseca, padre, presidente da comissão organizadora da Conferência para a Paz, Reconciliação e Desenvolvimento da Guiné-Bissau.

2021 - A comissão política nacional do PSD, liderada por Rui Rio, é eleita com 67,6% dos votos, no 39.º congresso do partido, em Santa Maria da Feira, Aveiro.

- O FC Porto conquista pela primeira vez a Taça Intercontinental de hóquei em patins, apesar de ter perdido com o Sporting por 6-5, em jogo da segunda mão da final, disputado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

- Morre, aos 53 anos, Carlos Marín, cantor espanhol, membro do grupo musical Il Divo.

2023 - O Supremo Tribunal do Colorado decide que o ex-Presidente dos Estados, Unidos Donald Trump, é inelegível para as presidenciais de 2024, devido às suas ações durante as eleições de 2020, e determina a retirada do seu nome nas primárias republicanas naquele Estado norte-americano.

2024 -- Morre, aos 98 anos, Tsuneo Watanabe, jornalista e magnata japonês, editor-chefe do jornal de maior circulação do mundo Yomiuri desde 1985. Foi também presidente de um dos clubes profissionais de basebol mais conhecidos do Japão, os Yomiuri Giants.

PENSAMENTO DO DIA: