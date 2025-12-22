Homem detido no Porto Santo por violência doméstica

Um homem de 51 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na madrugada de 15 de Dezembro de 2025, no Porto Santo, suspeito da prática do crime de violência doméstica.

O detido é português, natural e residente na Região Autónoma da Madeira.

Segundo o comunicado do Comando Regional da Madeira da PSP, as autoridades foram chamadas ao local e encontraram o suspeito no exterior da residência, num comportamento descrito como bastante agressivo. O homem estaria a arremessar pedras na direcção da companheira e do filho, que se encontravam no quintal da habitação.

De acordo com a PSP, o suspeito dirigiu-se depois às vítimas e descarregou um spray insecticida sobre ambas, tendo ainda lançado o frasco contra elas.

O indivíduo foi interceptado pelos agentes e conduzido à Esquadra do Porto Santo, onde acabou por ser detido após a realização das diligências de inquérito consideradas necessárias. No local, a PSP refere que era visível um cenário de destruição, com várias pedras espalhadas pelo quintal e vidros de uma das portas partidos.

Lê-se, ainda, que "o mais recente inquérito iniciou-se no mês de Agosto de 2025, sendo que já há vários anos existiram outros processos de violência doméstica entre o casal, no entanto, devido à ausência de testemunhos, nunca foi possível avançar na investigação."

O arguido permaneceu detido até ser presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a proibição de contactos com as vítimas e o afastamento da residência controlado por vigilância electrónica.

A concluir, a Polícia de Segurança Pública alerta que "é crucial, ainda para mais nestes processos, a colaboração das testemunhas que, não raras vezes, conseguem substituir a voz da vítima que, por medo, ou por vergonha, ou por desvalorizar a violência, se remete ao silêncio."