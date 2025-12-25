Helicóptero da Força Aérea realiza evacuação médica no Porto Santo

Um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 751 – ‘Pumas’, efectuou, na tarde de ontem, véspera de Natal, uma evacuação médica de urgência entre o Porto Santo e a Madeira, transportando um doente que necessitava de cuidados de saúde diferenciados.

A missão foi realizada no âmbito do sistema de busca e salvamento, garantindo a rápida transferência para o Hospital do Funchal, com assistência médica durante o voo.

A Esquadra 751 mantém-se de prontidão permanente para missões de evacuação aeromédica, assegurando a resposta a emergências no arquipélago mesmo durante o período festivo.