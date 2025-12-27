'Volto Já' de António Raminhos para ver hoje no Centro de Congressos

O humorista português António Raminhos está de volta à Madeira este sábado, 27 de Dezembro, para apresentar o seu novo espectáculo ‘Volto Já’, no Centro de Congressos, na cidade do Funchal.

Conhecido pelo seu humor inteligente e pela forma leve com que aborda temas profundos, António Raminhos volta a colocar a saúde mental no centro das atenções, desta vez para falar sobre o tema que sempre o acompanhou, nomeadamente o medo de morrer.

Neste seu novo espectáculo, o comediante de 45 anos “regressa ao mundo dos vivos” para transformar a inevitabilidade da morte num motivo de riso e reflexão. Assim, o espectáculo promete ressignificar o luto e celebrar a vida, garantindo que todos saem da sala de sorriso no rosto, pensativos e um pouco mais leves.

Sinopse

António Raminhos tem medo de morrer. Aliás, esse sempre foi um tema presente na sua ansiedade e perturbação obsessiva-compulsiva. Mas, chegou a hora! Não de morrer, mas de partilhar as suas reflexões sobre o que significa viver num mundo onde a morte é uma realidade inevitável, abordando experiências pessoais, medos e absurdos do quotidiano relacionados com a finitude. Com o seu habitual humor nonsense, por vezes negro, vai partilhar histórias sobre funerais, tradições fúnebres e o que realmente acontece nas últimas horas. Depois de “Não sou eu é a minha cabeça” e “Não prometemos para mais ninguém”, um espetáculo que pretende transformar a indesejada visita da morte num momento de pura comédia. “Volto já” promete ressignificar o luto e celebrar a vida, garantindo que todos saem da sala de sorriso no rosto, pensativos e um pouco mais leves 'Volto Já'

Neste que é o tricentésimo sexagésimo segundo dia do ano, em que faltam quatro dias para o fim de 2025 há mais uma iniciativa na agenda: Pelas 18 horas, o Grupo PortoBay promove um Concerto de Natal com o pianista Rafael Kyrychenko no Resort Vila Porto Mare.

Principais acontecimentos registados a 27 de Dezembro, Dia Internacional de Preparação Epidemiológica:

1703 - É assinado o Tratado de comércio entre D. Pedro II e Ana de Inglaterra, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos ou Tratado de Methuen.

1831 - Começa a viagem ao Pacífico do naturalista britânico Charles Darwin, a bordo HMS Beagle. A investigação levada a cabo está na base da teoria sobre a origem das espécies.

1900 - Começa a reforma sanitária de Ricardo Jorge, com a publicação do regulamento da organização geral dos Serviços de Saúde Pública

1924 - O Governo da I República reconhece a capacidade para "celebrar contratos coletivos de trabalho" a uniões, federações e associações de classes profissionais.

1927 - A fação de José Estaline prevalece no congresso dos sindicatos da URSS e Leon Trotsky é expulso do Partido Comunista.

1927 - Estreia-se o musical "Show Boat", de Jerome Kern e Oscar Hammerstein II, no Teatro Ziegfeld de Nova Iorque, Estados Unidos.

1932 - Abre ao público o Radio City Music Hall, de Nova Iorque, Estados Unidos.

1945 - Representantes de 21 países assinam o Acordo Constitutivo do Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Onze são europeus: Bélgica, Checoslováquia, França, Grécia, Islândia, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polónia, Reino Unido e Jugoslávia. O Acordo entra em vigor no mesmo dia e o Banco Mundial, como em breve seria mais conhecido, é oficialmente criado, no contexto dos acordos da Conferência de Bretton Woods, realizada em julho de 1944.

1949 - A Holanda reconhece a soberania à Indonésia, depois de mais de três séculos de ocupação.

1956 - A Armada das Nações Unidas inicia os trabalhos de limpeza do Canal Suez, terminada a crise entre o Egipto, Israel e as potências ocidentais.

1964 - O Governo do Congo acusa oficiais da Argélia e da República Árabe Unida de apoiarem as forças rebeldes no nordeste do país.

1965 - Eusébio da Silva Ferreira, futebolista do Benfica, é distinguido com a Bola de Ouro, tornando-se o primeiro português a receber o troféu e o único luso a recebê-lo enquanto representante de um clube português. O jogador só receberia o troféu no ano seguinte, a 9 de março de 1966.

1969 - A Líbia, o Sudão e a República Árabe Unida estabelecem, em Tripoli, um acordo político, económico e militar entre os três países.

1972 - A Austrália põe termo ao auxílio militar ao Vietname do Sul.

1978 - João Carlos, de Espanha, sanciona a Constituição Espanhola.

1979 - A URSS invade o Afeganistão. O Presidente do país, Hafizullah Amin, deposto e executado, é substituído por Babrak Karmal.

1983 - O Papa João Paulo II encontra-se com o turco Ali Agca, que o tentou assassinar em Roma, em 1981.

1984 - É aprovado em Conselho de Ministro a extinção da Companhia de Transportes Marítimos e da Companhia Nacional de Navegação.

1985 - Atentados à bomba nos balcões da companhia aérea israelita El Al nos, aeroportos internacionais de Roma e Viena, causam a morte a 17 pessoas.

1989 - O Tribunal Eleitoral do Panamá proclama, Gillermo Endara, Presidente constitucional da República.

1991 - Os fundamentalistas islâmicos vencem as primeiras eleições legislativas na Argélia, mas não conseguem a maioria absoluta.

1993 - Xanana Gusmão, em carta enviada à Comissão Internacional de Juristas a partir da prisão de Cipinang, Jacarta, declara-se cidadão português, denuncia as ligações do seu advogado às autoridades indonésias e pede apoio internacional para anular o julgamento.

2002 - Um atentado terrorista em Grozny, Tchetchénia, provoca 80 mortos.

2002 - A Coreia do Norte anuncia que vai expulsar os inspetores da Agência Internacional da Energia Atómica.

2006 - O Papa Bento XVI recebe em audiência o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Manuchehr Mottaki, portador de uma mensagem do Presidente Mahmud Ahmadinejad.

2008 - Uma ofensiva israelita sobre a Faixa de Gaza provoca pelo menos 228 mortos, mais de 700 feridos dos quais 140 com gravidade. A ofensiva foi realizada a cerca de 50 locais, por 60 aviões, que terão disparado mais de 100 mísseis.

2011 - Iaia Dabó, irmão do ex-ministro do Interior Baciro Dabó guineense, é morto em Bissau, suspeito de ter assassinado um polícia durante o conflito entre militares na capital guineense.

2012 - A Assembleia da República aprova por larga maioria a proposta do Governo que visa o pagamento em duodécimos de metade dos subsídios de férias e de Natal no setor privado em 2013.

2012 - O Governo anuncia, em Conselho de Ministros, que os franceses da Vinci, que fizeram a proposta mais alta pela ANA, ganharam a corrida à privatização da empresa concessionária dos aeroportos portugueses em Lisboa, Faro, Porto, Ponta Delgada, Santa Maria, da Horta, Flores e o designado terminal civil de Beja.

2016 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto que converte em definitivas as reduções nas subvenções públicas para o financiamento dos partidos políticos e para as campanhas eleitorais.

2017 - O banco Santander Totta conclui a aquisição e fusão com o Banco Popular Portugal, que deixa de existir enquanto entidade jurídica.

2020 - O plano nacional de vacinação contra a covid-19 arranca no Hospital de São João, no Porto, com o médico infecciologista António Sarmento a receber pelas mãos da enfermeira Isabel Ribeiro a primeira dose.

2022 - O ministro das Finanças, Fernando Medina, demite a secretária de Estado do Tesouro, menos de um mês depois de Alexandra Reis ter tomado posse e após quatro dias de polémica com a indemnização de 500 mil euros da TAP, noticiada no dia 24 pelo Correio da Manhã.

2022 - O Tribunal Supremo angolano determina o arresto preventivo dos bens da empresária angolana Isabel dos Santos, avaliados em mil milhões de dólares (941 milhões de euros), nomeadamente 100% das participações sociais da empresa Embalvidro, onde a arguida é beneficiária efetiva. O arresto abrange todos os saldos bancários de depósitos à ordem tituladas ou cotitulares, sedeadas em todas as instituições bancárias, incluindo as contas de depósito a prazo, outras aplicações financeiras que estejam associadas ou dossiês de títulos em seu nome.

2022 - O decreto-lei que extingue a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo é aprovado em Conselho de Ministros, passando os seus trabalhadores a serem funcionários da Fundação Centro Cultural de Belém.

2024 - Os deputados sul-coreanos votam a destituição do Presidente interino, Han Duck-soo, acusando-o de ter "participado ativamente na insurreição" após a tentativa falhada do antecessor de introduzir a lei marcial, em 03 de dezembro.

2024 - O almirante Henrique Gouveia e Melo, que admite candidatar-se à Presidência da República, deixa o cargo de Chefe do Estado-Maior da Armada e passa à reserva, sendo substituído pelo almirante Jorge Nobre de Sousa.

Pensamento do dia: