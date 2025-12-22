180 participantes no passeio das luzes de Natal 'by Confeitaria'

Decorreu no passado sábado, 20 de Dezembro, a 13.ª edição e mais participada de sempre do 'Passeio das Luzes de Natal by Confeitaria'.

A noite amena apelou à comparência dos 180 participantes que marcaram presença na Praça do Município do Funchal, pelas 19 horas, para um passeio ao longo dos 9.7kms do percurso, encheram de cor e movimento as principais ruas do Funchal. O passeio organizado pela Associação de Ciclismo da Madeira, contou com o apoio institucional da Câmara Municipal do Funchal e dos parceiros privados “A Confeitaria” e “Bikezone Funchal”, num evento que teve também um importante cariz solidário com os participantes a doarem às Irmãs Hospitaleiras um livro ou brinquedo, que proporcionará a diversas crianças carenciadas um natal mais feliz. Confeitaria

Esta edição representou o "habitual sucesso" pela participação o que deixa a organização visivelmente satisfeita.