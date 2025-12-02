Agenda do Presidente da República está a ser avaliada

A Presidência da República "está a avaliar" a agenda de Marcelo Rebelo de Sousa, que foi sujeito a uma cirurgia na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, onde permanece internado, disse o seu chefe da Casa Civil.

Questionado sobre como ficará agenda de Marcelo Rebelo de Sousa uma vez que este deverá ter alta quarta-feira de manhã, mas com indicações de repouso, o chefe da Casa Civil do Presidente da República, Fernando Frutuoso de Melo, disse "essa decisão será tomada rapidamente" e garantiu que o chefe de Estado irá do Porto para o Palácio de Belém, em Lisboa, de automóvel.

Frutuoso de Melo escusou-se a afirmar se serão mantidas as visitas a Madrid e ao Vaticano, previstas para este mês, até porque isso depende da avaliação médica.

"Foram cancelados todos os pontos desta semana e estamos a avaliar agora. Estamos a analisar, a avaliar, a ouvir a opinião médica e essa decisão será tomada rapidamente, será tomada nos próximos dias e, se tudo correr como está previsto, voltaremos à normalidade", disse Fernando Frutuoso de Melo falava aos jornalistas na segunda conferência de imprensa para fazer um ponto de situação sobre o estado de saúde de Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado foi admitido na segunda-feira à noite no Hospital de São João, no Porto, depois de se ter sentido indisposto de operado a uma hérnia encarcerada.

Fernando Frutuoso de Melo revelou que a comitiva estava já no aeroporto do Porto quando foi decidido ir para o Hospital de São João, uma decisão aliás elogiada pela presidente da Unidade Local de Saúde São João, Maria João Baptista que também falou aos jornalistas depois das declarações do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro, os primeiros a visitar o chefe de Estado.

Questionado sobre a disposição de Marcelo Rebelo de Sousa, o chefe da Casa Civil do Presidente da República disse que "já esteve a despachar, já promulgou um diploma" e fez uma nota para o 'site' da Presidência sobre a morte da jornalista e comentadora Constança Cunha e Sá.

"Portanto está a evoluir normalmente", resumiu Fernando Frutuoso de Melo, acrescentando que Marcelo Rebelo de Sousa deverá vai ficar a repousar no Palácio de Belém para ter "os cuidados médicos e de enfermagem de apoio imediato, se for necessário".

Marcelo Rebelo de Sousa, 76 anos, presidiu durante a manhã de segunda-feira, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, às comemorações de homenagem aos Heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação, que celebra o restabelecimento da independência nacional em 1640, e seguiu depois para as cerimónias fúnebres do antigo presidente da Mota-Engil, António Mota.

No entanto, ao que o DIÁRIO apurou, a visita à Madeira está suspensa. Poderá ser reagendada, até porque ainda não existia uma programação oficial para a sua permanência na Região.