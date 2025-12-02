Marcelo deverá ficar internado dois dias e recuperação pode ir até duas semanas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá ficar internado dois dias no Hospital de São João, no Porto, onde foi operado a uma "hérnia encarcerada", e a recuperação poderá chegar a duas semanas, revelaram fontes hospitalares.

De acordo com a presidente do conselho de administração daquele hospital, Maria João Baptista, "a cirurgia correu bem, não houve complicações, foi perfeitamente atempada" e o chefe de Estado deverá ficar internado "previsivelmente" dois dias.